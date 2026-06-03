Onde assistir ao jogo do brasileiro Marcelo Demoliner em Roland Garros hoje?

O brasileiro Marcelo Demoliner entra em quadra nesta quarta-feira, 3, para disputar uma vaga na semifinal de Roland Garros. Ao lado do indiano N. Sriram Balaji, o gaúcho joga as quartas de final da chave de duplas.

O confronto acontece às 7h10 (horário de Brasília), na Court Simonne-Mathieu, em Paris. Os adversários serão o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten.

Onde assistir ao jogo de Marcelo Demoliner hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ (plano Premium).

Que horas é o jogo de Marcelo Demoliner em Roland Garros?

O jogo entre Marcelo Demoliner/N. Sriram Balaji e Harri Heliovaara/Henry Patten está marcado para as 7h10 (de Brasília) desta quarta-feira, 3.

Campanha de Demoliner em Roland Garros

O tenista brasileiro chega às quartas de final após derrotar os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz ao lado de Balaji. A dupla venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

O resultado garantiu a melhor campanha da carreira de Demoliner em Roland Garros. Atual número 78 do mundo nas duplas, o tenista de Caxias do Sul jamais havia ultrapassado a segunda rodada do torneio francês.

Esta também é a segunda vez que o brasileiro alcança as quartas de final de um Grand Slam. A primeira ocorreu no US Open de 2022, quando atuou ao lado do português João Sousa.