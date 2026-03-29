BBB 26: quem está no top 10 do reality show após a eliminação de Cowboy

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 11º paredão. Neste próximo domingo, 29, o público decidiu eliminar Alberto Cowboy.

A eliminação aconteceu no período da tarde. À noite, no programa ao vivo, os participantes disputam a Prova do Líder e montam um novo Paredão.

Quem está no top10 do BBB 26?

Ana Paula

Chaiany

Leandro Boneco

Jordana

Marciele

Solange Couto

Juliano

Samira

Milena

Gabriela

Formação de um novo paredão no modo turbo

Um novo paredão será formado na noite deste domingo. Na dinâmica, o bigfone irá tocar e quem atender poderá emparedar uma pessoa. Uma prova do líder será realizada no programa exibido após o Fantástico. O líder irá indicar uma pessoa e o mais votado da casa também irá para o paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.