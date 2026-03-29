BBB 26: quem está no top 10 do reality show após a eliminação de Cowboy

Redação Exame
Publicado em 29 de março de 2026 às 15h30.
Última atualização em 29 de março de 2026 às 15h35.
O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 11º paredão. Neste próximo domingo, 29, o público decidiu eliminar Alberto Cowboy.
A eliminação aconteceu no período da tarde. À noite, no programa ao vivo, os participantes disputam a Prova do Líder e montam um novo Paredão.
Um novo paredão será formado na noite deste domingo. Na dinâmica, o bigfone irá tocar e quem atender poderá emparedar uma pessoa. Uma prova do líder será realizada no programa exibido após o Fantástico. O líder irá indicar uma pessoa e o mais votado da casa também irá para o paredão.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.