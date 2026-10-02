O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão em empate técnico no segundo turno, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 2.

Na simulação, o parlamentar marca 48,2% das intenções de voto, contra 45,2% de Lula.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 2,5% neste cenário. Já os eleitores que declaram não saber ou preferem não opinar representam 4,1% do total.

Como a margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, os dois líderes estão tecnicamente empatados.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio cresceu três pontos percentuais, enquanto Lula teve uma variação positiva de 44,7% para 45,2%.

A pesquisa aponta que 76,3% dos entrevistados afirmam que sua decisão de voto é definitiva.

Por outro lado, ainda existe um contingente viável para movimentações de campanha. O levantamento revela que 21,1% do eleitorado admite que seu voto ainda pode mudar, enquanto 2,6% não souberam responder sobre a firmeza da escolha.

Lula empata com Caiado e vence Cury

O instituto também testou o desempenho do atual presidente contra outros nomes. Em um eventual embate contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), ocorre um novo empate técnico no limite da margem. Lula registra 46,3%, enquanto Caiado pontua com 42,1%.

Neste recorte contra o ex-governador goiano, os votos em branco e nulos sobem para 9,6%, e os indecisos somam 2%.

Em uma terceira simulação, o petista lidera fora da margem de erro contra o escritor Augusto Cury. Neste cenário, Lula marca 46,8% contra 33,1% de Cury, com 12,3% de brancos e nulos e 7,8% de indecisos.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre 29 de setembro e 1.º de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00148/2026.