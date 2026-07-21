Johnnie Walker fecha campanha da Copa destacando a história de Cabo Verde

Para finalizar a campanha "Tudo o que é grandioso leva tempo", trabalhada ao longo da Copa do Mundo 2026, Johnnie Walker não recorreu à trajetória da Seleção Espanhola, campeã do Mundial. A marca escolheu destacar a história de Cabo Verde, que disputou sua primeira Copa neste ano.

Criado pela AlmapBBDO, o filme toma como ponto de partida uma pergunta: "Você acha muito ter que esperar quatro anos para participar de uma Copa do Mundo?". A partir daí, o conteúdo recupera o percurso da seleção cabo-verdiana até conquistar uma vaga inédita no Mundial, destacando a mobilização de atletas e torcedores, assim como os desafios enfrentados durante as Eliminatórias.

Além da conquista

Segundo Isabela Elias, Head de Johnnie Walker no Brasil, ao escolher Cabo Verde como protagonista, a campanha desloca o foco dos resultados para o processo de construção de uma conquista, privilegiando temas como perseverança, identidade nacional e evolução gradual.

"Na Copa dos protagonistas, escolhemos olhar para uma história que representasse o verdadeiro significado do progresso. A trajetória de Cabo Verde nos mostra que as maiores conquistas não acontecem da noite para o dia. Elas são resultado de tempo, resiliência e da coragem de continuar caminhando."

Para a executiva, a escolha também foi influenciada pelas conversas que surgiram entre torcedores e nas redes sociais ao longo do torneio, que transformaram a seleção estreante em uma das histórias mais comentadas da competição.

Confira o filme: