De mansão em Miami a ilha nas Bahamas: Shakira tem propriedades em 6 países

A cantora Shakira é conhecida mundialmente pelos palcos, mas também construiu um patrimônio relevante fora deles. Com fortuna estimada em US$ 300 milhões, segundo estimativas do Celebrity Net Worth, a artista transformou parte da riqueza acumulada em décadas de turnês e contratos publicitários em imóveis de alto padrão espalhados por diferentes continentes.

O portfólio imobiliário ganhou contornos mais claros após a separação da cantora com o ex-jogador Gerard Piqué, em 2022. Mesmo sem casamento formal, o casal havia consolidado sete imóveis, uma ilha e outros negócios em conjunto ao longo do relacionamento.

Mansão em Miami é o principal endereço

Desde a separação, a residência de Shakira e dos dois filhos é uma mansão à beira-mar em Miami Beach, na North Bay Road. O imóvel é avaliado em cerca de US$ 12 milhões e tem seis quartos, nove banheiros e um píer privativo com cerca de 30 metros de frente para a baía.

A propriedade foi comprada no início dos anos 2000 por cerca de US$ 3 milhões, ainda antes da fama internacional consolidada da cantora. Ao longo dos anos ela passou por reformas e chegou a ser anunciada à venda por valores que foram de US$ 11,6 milhões, em 2018, a US$ 15,9 milhões, em 2021, sem que a transação se concretizasse. A imprensa espanhola já apontou que a região enfrenta problemas de drenagem em períodos de chuva forte, o que não impediu a valorização do ativo ao longo do tempo.

Portfólio na Espanha, herança do relacionamento com Piqué

Na Europa, os principais ativos de Shakira ficam na Espanha, adquiridos durante os anos com Piqué. O mais conhecido é uma mansão no bairro nobre de Pedralbes, em Barcelona, com cerca de 1.500 metros quadrados, três andares, sete quartos e piscina com cascata. A cantora pagou 5 milhões de euros à vista pelo imóvel em 2015, e não há registro público de venda até agora.

Um segundo imóvel espanhol, em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona, foi comprado em 2012 por cerca de 4,5 milhões de euros. Em 2025 a propriedade foi vendida por 9,5 milhões de libras ao jogador Lamine Yamal, segundo o jornal El País. A valorização foi puxada por reformas e pela compra de um terreno vizinho, que ampliou a área e a privacidade do local, que já abrigou até estúdio de gravação.

A relação de Shakira com o fisco espanhol, aliás, segue rendendo notícia. Em maio deste ano a artista venceu uma disputa tributária e deve receber de volta mais de 55 milhões de euros pagos à Receita do país.

Uma ilha nas Bahamas, em sociedade com músicos

No Caribe, Shakira é coproprietária da ilha Bonds Cay, nas Bahamas, com cerca de 650 acres, o equivalente a 263 hectares. O ativo foi comprado em 2011 por R$ 29 milhões em parceria com o baixista Roger Waters, do Pink Floyd, e o cantor Alejandro Sanz. O plano original era desenvolver um resort de luxo, projeto que não avançou como esperado. A ilha chegou a ser colocada à venda por cerca de US$ 30 milhões, mas Shakira mantém uma residência no local.

Villa no Mediterrâneo e fazenda no Uruguai

Shakira também tem uma villa em Pafos, no Chipre, com vista para o Mar Mediterrâneo, comprada em 2019. O imóvel tem seis quartos, oito banheiros, academia, piscina e adega, e já serviu de refúgio de férias da família durante o relacionamento com Piqué.

Na América do Sul, a cantora é dona de uma fazenda na cidade de José Ignacio, no Uruguai, com sete quartos, estúdio de gravação, sala de cinema e escritório, além de uma casa para visitas. Ela também mantém uma residência em Barranquilla, sua cidade natal na Colômbia.

Outras propriedades atribuídas à cantora, sem valores divulgados, incluem imóveis na República Dominicana, em Capri e em Nova York.

Música segue como principal fonte de renda

Apesar do peso crescente dos negócios e investimentos, a música continua sendo o motor da fortuna de Shakira. A artista também é uma das marcas mais valiosas associadas à Copa do Mundo, com participação em três edições do torneio, e sua turnê mais recente entrou para a história como uma das mais lucrativas entre artistas latinos.