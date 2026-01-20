Oscar importa? Amanda Seyfried explica por que o prêmio não é prioridade

Amanda Seyfried: Em entrevista, artista afirmou que reconhecimento e continuidade na indústria pesam mais do que conquistas em premiações
Redatora
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 06h37.
A atriz Amanda Seyfried afirmou que ganhar um Oscar não é essencial para sua carreira. Segundo ela, o reconhecimento por meio da indicação ao prêmio da Academia já representa um avanço relevante e pode impulsionar a trajetória de um ator.
Apesar de considerar a premiação algo positivo, Seyfried avaliou que sua relevância profissional não depende da conquista da estatueta. “Você se lembra de quem ganhou nos últimos 10 anos? Não é a vitória que importa. É a indicação”, disse Seyfried em entrevista à revista The New Yorker.
A atriz foi indicada ao Oscar em 2021 como Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em "Mank". Mais recentemente, recebeu indicações ao Globo de Ouro e Critics' Choice Awards pela atuação no longa "O Testamento de Ann Lee", lançado em dezembro do ano passado.
As nomeações podem ainda indicar uma nova candidatura à premiação da Academia em 2026.
Amanda Seyfried afirmou que se sente preparada para desafios cada vez maiores na atuação. Para ela, as indicações são um sinal de que o público e a indústria reconhecem sua capacidade de assumir papéis complexos.
A atriz também ressaltou que mantém consistência nas escolhas profissionais, equilibrando projetos artísticos com filmes comerciais.
Apesar de alguns filmes não terem alcançado as expectativas nas bilheteiras, Seyfried citou o bom desempenho de "A Criada", que teve boa recepção comercial e se tornou um de seus projetos mais bem-sucedidos recentemente.
Por outro lado, lembrou produções como "Ted 2" e "Um Milhão de Maneiras de Morrer no Oeste", que não atingiram os resultados esperados mesmo com projeção de sucesso.
Além disso, a atriz comentou que a carreira de um ator tem fases e que o reconhecimento pode variar com o tempo. Para ela, a chave está em manter valores claros, fazer escolhas conscientes e seguir produzindo trabalhos relevantes, independentemente de premiações.