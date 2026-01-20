Oscar importa? Amanda Seyfried explica por que o prêmio não é prioridade

A atriz Amanda Seyfried afirmou que ganhar um Oscar não é essencial para sua carreira. Segundo ela, o reconhecimento por meio da indicação ao prêmio da Academia já representa um avanço relevante e pode impulsionar a trajetória de um ator.

Apesar de considerar a premiação algo positivo, Seyfried avaliou que sua relevância profissional não depende da conquista da estatueta. “Você se lembra de quem ganhou nos últimos 10 anos? Não é a vitória que importa. É a indicação”, disse Seyfried em entrevista à revista The New Yorker.

Indicações ao Oscar

A atriz foi indicada ao Oscar em 2021 como Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em "Mank". Mais recentemente, recebeu indicações ao Globo de Ouro e Critics' Choice Awards pela atuação no longa "O Testamento de Ann Lee", lançado em dezembro do ano passado.

As nomeações podem ainda indicar uma nova candidatura à premiação da Academia em 2026.

Amanda Seyfried afirmou que se sente preparada para desafios cada vez maiores na atuação. Para ela, as indicações são um sinal de que o público e a indústria reconhecem sua capacidade de assumir papéis complexos.

A atriz também ressaltou que mantém consistência nas escolhas profissionais, equilibrando projetos artísticos com filmes comerciais.

Trajetória no cinema e resultados de bilheteria

Apesar de alguns filmes não terem alcançado as expectativas nas bilheteiras, Seyfried citou o bom desempenho de "A Criada", que teve boa recepção comercial e se tornou um de seus projetos mais bem-sucedidos recentemente.

Por outro lado, lembrou produções como "Ted 2" e "Um Milhão de Maneiras de Morrer no Oeste", que não atingiram os resultados esperados mesmo com projeção de sucesso.

Além disso, a atriz comentou que a carreira de um ator tem fases e que o reconhecimento pode variar com o tempo. Para ela, a chave está em manter valores claros, fazer escolhas conscientes e seguir produzindo trabalhos relevantes, independentemente de premiações.