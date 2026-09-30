'Mamma Mia! 3' vai sair do papel? Amanda Seyfried diz que filme é 'inevitável'

RESUMO ＋ A atriz Amanda Seyfried disse ao jornal USA Today que considera “Mamma Mia! 3” inevitável, embora o filme ainda não tenha roteiro. Segundo ela, a produtora Judy Craymer quer reunir o elenco, mas a agenda dos atores e a inclusão de Donna, personagem de Meryl Streep, ainda são desafios para o projeto.

"Mamma Mia!" é um fenômeno que atravessa gerações e que, se depender dos fãs, deve seguir expandindo seu universo. Amanda Seyfried, protagonista do longa-metragem, parece concordar com o público.

Em uma entrevista recente ao USA Today, Amanda Seyfried afirmou que o terceiro filme da franquia é "inevitável", mas revelou que o projeto ainda não tem roteiro.

'Mamma Mia! 3' vai sair do papel?

De acordo com Seyfried, a produtora do longa, Judy Craymer, "quer fazer" o filme e "faria qualquer coisa para nos reunir".

"Lembro que dizíamos que não poderia levar outros 10 anos para fazermos outro. E no ano que vem fará 10 anos desde que gravamos o último, então eu fico tipo: 'O que está acontecendo?'", relatou. "Eu queria que houvesse um roteiro. Sinto que todos estamos meio ocupados demais agora."

O maior desafio do roteiro seria lidar com a morte de Donna, personagem de Meryl Streep: "Só precisamos descobrir como colocar a Meryl ali. Então, se alguém tiver alguma ideia, seria útil. Porque ela está morta. Não foi minha ideia!", brincou Seyfried.

Sobre o que é 'Mamma Mia! 3'?

Por enquanto, ainda não existe um roteiro divulgado de "Mamma Mia! 3", porém, Amanda Seyfried revelou como ela vê o futuro de Sophie.

Para a atriz, a continuação ideal teria Sophie com uma família maior, incluindo um segundo filho e, talvez, um novo casamento: "A família moderna e mista. É sempre importante ver isso, eu acho, para as pessoas", afirmou.

Nessa versão idealizada pela atriz, Dominic Cooper, que interpreta Sky, "poderia ser apenas um amigo".

Seyfried também disse que sua própria filha era bebê durante as filmagens da sequência e que adoraria vê-la participar do terceiro filme. "Seria muito legal, porque ela realmente ama."