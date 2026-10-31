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Presidente da Polônia convoca reunião de emergência após crise no Judiciário

Karol Nawrocki interrompeu viagem oficial ao Senegal e retornou a Varsóvia em meio à disputa entre o governo de Donald Tusk e a oposição nacionalista pelo controle da corte

Bogdan Swieczkowski, o presidente suspenso do Tribunal Constitucional polonês, tenta entrar na sede da instituição em Varsóvia (Mladen Antonov/AFP)

Bogdan Swieczkowski, o presidente suspenso do Tribunal Constitucional polonês, tenta entrar na sede da instituição em Varsóvia (Mladen Antonov/AFP)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16h08.

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O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, convocou reuniões de emergência após uma crise envolvendo o Tribunal Constitucional, em Varsóvia. O episódio começou com a suspensão do presidente da corte, Zbigniew Kapinski, e mobilizou policiais e apoiadores do partido conservador Direito e Justiça (PiS). Nawrocki interrompeu uma viagem oficial ao Senegal e se posicionou contra a destituição de juízes defendida pelo primeiro-ministro Donald Tusk. O impasse também envolve divergências com a União Europeia sobre a independência do Judiciário e a prevalência das leis europeias sobre as nacionais.

O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, convocou neste sábado, 31, reuniões de emergência com representantes dos partidos políticos após uma escalada na crise institucional envolvendo o Tribunal Constitucional, em Varsóvia.

O episódio intensificou o confronto entre o governo centrista do primeiro-ministro Donald Tusk e a direita nacionalista, que disputa a composição e a atuação da corte.

Presidente interrompe viagem e atravessa cordão policial

A tensão aumentou na noite de sexta-feira, 30, quando a polícia cercou o prédio do Tribunal Constitucional após o anúncio da suspensão de seu presidente, Zbigniew Kapinski. Em resposta à crise, Nawrocki interrompeu uma viagem oficial ao Senegal e retornou à capital polonesa.

Depois de se reunir com Kapinski, o presidente seguiu até a sede do tribunal e atravessou o cordão policial que isolava o edifício.

O episódio também provocou manifestações de apoiadores do partido conservador Direito e Justiça (PiS), que se reuniram em frente à instituição para demonstrar apoio aos juízes nomeados durante os governos da direita nacionalista. Durante os protestos, a polícia deteve três pessoas que tentaram entrar no prédio.

O impasse reflete a disputa entre Tusk e Nawrocki sobre o futuro do Judiciário polonês. O primeiro-ministro defende a destituição de juízes, enquanto o presidente se opõe à medida. Manifestantes contrários à iniciativa do governo acusam a administração de desrespeitar os direitos constitucionais e comprometer a independência das instituições.

Disputa judicial também envolve a União Europeia

A crise também envolve a relação da Polônia com a União Europeia (UE). O Tribunal Constitucional é alvo de críticas do bloco, que questiona sua independência em relação ao poder político. Um dos principais pontos de divergência diz respeito à prevalência das leis nacionais ou europeias, discussão que provocou tensões entre Bruxelas e os governos nacionalistas poloneses entre 2015 e 2023.

Desde que retornou ao poder, em 2023, Donald Tusk promete solucionar a crise institucional e reverter mudanças promovidas pelos governos anteriores no sistema judiciário. No entanto, suas iniciativas enfrentam resistência de Nawrocki, que já barrou medidas destinadas a restringir a atuação do Tribunal Constitucional.

O novo confronto amplia o impasse político e coloca em evidência as dificuldades do governo para implementar sua agenda de reformas institucionais.

Perguntas frequentes

Por que o presidente da Polônia convocou reuniões de emergência?

Karol Nawrocki convocou os encontros após uma escalada na crise institucional envolvendo o Tribunal Constitucional, em Varsóvia, e a disputa entre o governo e a direita nacionalista.

O que aconteceu no Tribunal Constitucional da Polônia?

A polícia cercou o prédio na noite de sexta-feira (30), após o anúncio da suspensão do presidente da corte, Zbigniew Kapinski. O episódio provocou manifestações de apoiadores da direita nacionalista e a detenção de três pessoas que tentaram entrar na instituição.

Qual é a posição de Karol Nawrocki na crise?

O presidente se opõe à destituição de juízes defendida pelo primeiro-ministro Donald Tusk. Nawrocki interrompeu uma viagem oficial ao Senegal e retornou a Varsóvia para acompanhar a crise.

Por que o governo de Donald Tusk e a oposição estão em conflito?

O primeiro-ministro defende mudanças na composição e na atuação do Tribunal Constitucional, enquanto Nawrocki e a direita nacionalista resistem às medidas. A oposição acusa o governo de desrespeitar os direitos constitucionais.

Qual é a relação da crise polonesa com a União Europeia?

A União Europeia questiona a independência do Tribunal Constitucional em relação ao poder político. O bloco também mantém divergências com a Polônia sobre a prevalência das leis europeias ou nacionais, tema que provocou tensões entre 2015 e 2023.

Desde quando a Polônia enfrenta o impasse institucional?

A crise se intensificou durante os governos nacionalistas entre 2015 e 2023. Desde que voltou ao poder, em 2023, Donald Tusk tenta promover reformas no Judiciário, mas enfrenta resistência do presidente Karol Nawrocki.

Acompanhe tudo sobre:União EuropeiaPolôniaCrise política

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