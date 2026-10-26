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Por que Michael Douglas não herdou um único centavo da fortuna de 61 milhões de dólares de seu pai?

Relatos apontam que cerca de US$ 50 milhões foram para instituições, sem participação de Michael Douglas na herança

Michael Douglas não recebeu parte da fortuna do pai, segundo relatos publicados após a morte de Kirk Douglas. (Getty Images/Getty Images)

Michael Douglas não recebeu parte da fortuna do pai, segundo relatos publicados após a morte de Kirk Douglas. (Getty Images/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13h56.

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A decisão de Kirk Douglas sobre o destino de sua fortuna deixou seu filho Michael Douglas fora da divisão do patrimônio, segundo relatos publicados após a morte do ator, no início de 2020. Conhecido por filmes como “Spartacus” (1960) e “20.000 Léguas Submarinas” (1954), ele tinha uma riqueza estimada em US$ 61 milhões.

De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, cerca de US$ 50 milhões foram destinados a instituições de caridade. A opção pela filantropia foi apontada como o motivo para Michael Douglas não receber parte desse dinheiro.

Embora pai e filho tenham enfrentado dificuldades no relacionamento, o texto atribui a ausência de herança à escolha de Kirk sobre o uso de seus recursos. O ator também teria encerrado o apoio financeiro a Michael quando ele completou 21 anos.

Os relatos indicam que Michael Douglas apoiava a destinação do patrimônio a causas beneficentes. Sua própria fortuna, estimada em US$ 400 milhões, superava a atribuída ao pai. Esses valores, porém, são estimativas divulgadas pela imprensa.

O destino da fortuna de Michael Douglas

Kirk Douglas e Michael Douglas durante a coletiva de imprensa do filme "Acontece nas Melhores Famílias" ("It Runs in the Family"), com a presença de Michael Douglas, Kirk Douglas, Diana Douglas e Cameron Douglas, no hotel The Four Seasons, em Beverly Hills, Estados Unidos.( Vera Anderson/WireImage) (Vera Anderson/WireImage/Getty Images)

No caso de Michael Douglas, reportagens apontam outro plano para a sucessão patrimonial: deixar sua fortuna para a esposa, a atriz Catherine Zeta-Jones. O material citado não apresenta detalhes do testamento nem permite afirmar como ocorreria a distribuição dos bens.

Uma fonte ouvida pelo National Examiner afirmou que o ator considera a duração da vida ao refletir sobre dinheiro e patrimônio. Segundo esse relato, apesar do sucesso financeiro, Michael entende que a riqueza não pode ser levada após a morte.

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