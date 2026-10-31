BTS em São Paulo: saiba que horas deve terminar o show no MorumBIS

RESUMO ＋ O último show do BTS em São Paulo acontece neste sábado, 31 de outubro, no MorumBIS, com início previsto para as 20h. O horário oficial de encerramento não foi divulgado, mas, considerando a duração de aproximadamente 2h20 da primeira apresentação na cidade, a expectativa é que o espetáculo termine por volta das 22h20. Se a apresentação durar entre duas horas e duas horas e meia, o fim deve ocorrer entre 22h e 22h30.

O BTS faz seu último show em São Paulo neste sábado, 31, no MorumBIS. A apresentação da ARIRANG World Tour está marcada para começar às 20h, mas a organização não divulgou um horário oficial de encerramento.

A estimativa é que o espetáculo termine entre 22h e 22h30, caso tenha duração de duas horas a duas horas e meia. Na primeira noite da turnê em São Paulo, na quarta-feira, 28, o show durou aproximadamente 2h20, o que levaria a apresentação deste sábado até por volta das 22h20.

O cálculo é uma previsão baseada na duração do primeiro espetáculo, e não uma confirmação da produção. A duração pode variar conforme o repertório e o andamento da apresentação.

Que horas começa o show do BTS neste sábado?

O show do BTS está previsto para começar às 20h deste sábado, 31, no MorumBIS. Os portões devem abrir às 16h para o público geral.

Fãs com ingressos VIP têm check-in marcado para as 10h, com acesso à passagem de som incluída no pacote.

Quanto tempo durou o primeiro show do BTS em São Paulo?

A primeira apresentação do grupo na capital paulista aconteceu na quarta-feira, 28, e durou aproximadamente 2h20. O espetáculo reuniu 23 músicas, incluindo duas faixas-surpresa: "Black Swan" e "Silver Spoon (Baepsae)".

O repertório combinou canções do álbum "ARIRANG" com sucessos da carreira, como "Fake Love", "Not Today", "Butter" e "Dynamite".

A duração do show deste sábado pode ser diferente, já que o repertório e a dinâmica da apresentação estão sujeitos a alterações.

Como voltar para casa depois do show do BTS?

O MorumBIS fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Uma das opções de transporte público é a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. A caminhada até o estádio tem aproximadamente 1,5 km e costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais.

Quem pretende usar o transporte público na saída deve consultar os horários de funcionamento e eventuais operações especiais das linhas antes do evento.

Também estão previstos bloqueios de trânsito no entorno do estádio, que podem afetar o acesso de carros particulares e veículos por aplicativo.

Quando será o último show do BTS em São Paulo?

A apresentação deste sábado, 31 de outubro, é a terceira e última da ARIRANG World Tour na capital paulista. O grupo também se apresentou no MorumBIS na quarta-feira, 28, e nesta sexta-feira, 30.

Os ingressos para as três datas estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.