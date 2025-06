Além do Mr. Beast: quais celebridades já alugaram a Disney?

Alugar a Disneyland com exclusividade é um privilégio que somente super ricos podem bancar. Recentemente, o influenciador e criador de conteúdo Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, foi um desses que pediu as chaves do parque por uma noite para surpreender a noiva com um encontro exclusivo — e pagou bem caro por isso. Mas a ideia não foi lá totalmente original.

Alguns anos antes, em 2022, outra celebridade abriu o caminho para o plano do maior youtuber do mundo: o bilionário Ken Griffin, CEO da empresa de investimentos Citadel. O motivo do "aluguel" do parque, diferente de MrBeast, não foi romântico.

A ideia era comemorar o 20º aniversário da Citadel Securities e o 30º aniversário da Citadel – que ocorreu em 2020, mas não pôde ser comemorado devido à pandemia.

Para isso, Griffin fechou o parque com exclusividade para os 4 mil funcionários e seus familiares curtirem um dia na Disney World, na Flórida, com tudo pago. Alimentação, bebidas, hospedagem, ingressos e até um show exclusivo do Coldplay fizeram parte do pacote.

Segundo o site Enterpreneur, a comemoração durou três dias nos parques do complexo, e foi bancado pelo CEO. O patrimônio líquido de Ken Griffin é estimado em US$ 29 bilhões, de acordo com a Bloomberg.

No caso de MrBeast, a ideia de alugar parque veio para celebrar um dia com a noiva. A ideia do influenciador foi simples, mas grandiosa: transformar um encontro romântico em uma verdadeira produção cinematográfica. Com o parque totalmente vazio, exceto por eles e alguns amigos íntimos, MrBeast e Thea puderam explorar as atrações da Disney sem qualquer tipo de restrição.

Em comemoração, a empresa também realizou um desfile personalizado com personagens clássicos. “A Disney não entregaria as chaves para qualquer pessoa, mas para este encontro, tivemos o parque inteiro só para nós”, afirmou MrBeast no vídeo publicado em seu canal.

Precedente para bilionários?

Até o momento, somente MrBeast e Ken Grifinn alugaram os parques da Disney de forma exclusiva. A quantia paga por Griffin não foi divulgada. Já o youtuber relatou todas as etapas em seu canal, e informou que a "prova de amor" custou US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões)

O "serviço" está longe de ser comum, mas o valor pago por MrBeast torna a possibilidade em algo tangível — pelo menos para os super-ricos.