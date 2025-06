Disney World fecha atrações icônicas para sempre — três delas são favoritas dos turistas brasileiros

O universo dos parques temáticos da Disney é reconhecido por suas experiências marcantes, onde tradição e inovação se encontram. No entanto, o parque Magic Kingdom anunciou recentemente que vai fechar permanentemente três atrações consideradas icônicas pelos fãs.

Em 2025, o Magic Kingdom iniciará uma de suas maiores transformações, com o objetivo de manter o parque atrativo para novas gerações. O fechamento de atrações clássicas, como o Liberty Square Riverboat e Tom Sawyer Island.

Ao longo dos anos, algumas atrações se tornaram símbolos da tradição do parque, como o Liberty Square Riverboat, Tom Sawyer Island e a área Rivers of America. Esses espaços preservam o conceito de Walt Disney de criar ambientes que contam histórias e convidam à reflexão, indo além do simples entretenimento.

Segundo a Disney, essas mudanças fazem parte de um plano estratégico para abrir espaço para novas experiências imersivas. O objetivo é criar áreas que se conectem com franquias populares e tragam tecnologias de ponta, sem perder a essência da narrativa e do encantamento que sempre marcaram o parque.

Quais atrações serão fechadas no Magic Kingdom?

A partir de julho de 2025, três atrações históricas deixarão de funcionar no Magic Kingdom:

Liberty Square Riverboat : Este barco a vapor, que está em operação desde a inauguração do parque, oferecia passeios tranquilos pelo Rivers of America, proporcionando aos visitantes a chance de apreciar as paisagens de Liberty Square e Frontierland.

: Este barco a vapor, que está em operação desde a inauguração do parque, oferecia passeios tranquilos pelo Rivers of America, proporcionando aos visitantes a chance de apreciar as paisagens de Liberty Square e Frontierland. Tom Sawyer Island : Inspirada na obra de Mark Twain, a ilha era um espaço de exploração, onde crianças e adultos podiam explorar recantos escondidos, longe das filas das atrações mais concorridas.

: Inspirada na obra de Mark Twain, a ilha era um espaço de exploração, onde crianças e adultos podiam explorar recantos escondidos, longe das filas das atrações mais concorridas. Rivers of America: O canal que contornava a ilha, além de manter o charme do parque, era palco de passeios panorâmicos que remetiam ao passado histórico dos Estados Unidos.

Essas mudanças marcam o fim de uma era para os fãs das atrações mais calmas e contemplativas, mas também indicam a chegada de uma nova fase focada em experiências inovadoras.

Quais atrações continuam em operação?

Apesar das mudanças, o Magic Kingdom segue com uma grande variedade de atrações que continuam a encantar visitantes do mundo inteiro. Entre as mais populares estão:

Space Mountain : Uma das montanhas-russas indoor mais famosas, que leva os visitantes a uma viagem pelo espaço em alta velocidade.

: Uma das montanhas-russas indoor mais famosas, que leva os visitantes a uma viagem pelo espaço em alta velocidade. Haunted Mansion : A clássica mansão mal-assombrada, que mistura humor e sustos leves, continua sendo uma das experiências mais icônicas da Disney.

: A clássica mansão mal-assombrada, que mistura humor e sustos leves, continua sendo uma das experiências mais icônicas da Disney. Pirates of the Caribbean : O passeio de barco pelos mares dos piratas é uma das atrações mais procuradas, com efeitos especiais impressionantes.

: O passeio de barco pelos mares dos piratas é uma das atrações mais procuradas, com efeitos especiais impressionantes. Big Thunder Mountain Railroad : Uma montanha-russa temática de mina de ouro, ideal para toda a família.

: Uma montanha-russa temática de mina de ouro, ideal para toda a família. Peter Pan’s Flight : Uma das atrações mais disputadas, levando os visitantes por um voo mágico pelos céus de Londres e pela Terra do Nunca.

: Uma das atrações mais disputadas, levando os visitantes por um voo mágico pelos céus de Londres e pela Terra do Nunca. Seven Dwarfs Mine Train : Combinando montanha-russa com personagens animatrônicos, essa atração baseada na história de Branca de Neve ainda gera longas filas.

: Combinando montanha-russa com personagens animatrônicos, essa atração baseada na história de Branca de Neve ainda gera longas filas. Cinderella Castle : O icônico castelo continua sendo o maior ponto turístico do parque, com diversos espetáculos noturnos, como o show de fogos Happily Ever After.

: O icônico castelo continua sendo o maior ponto turístico do parque, com diversos espetáculos noturnos, como o show de fogos Happily Ever After. Enchanted Tiki Room, Jungle Cruise, Dumbo the Flying Elephant, entre outras: Essas atrações continuam abertas, mantendo a essência original do parque enquanto novas experiências são introduzidas.

Essas atrações, junto aos personagens clássicos que interagem com os visitantes, continuam sendo grandes motivos de procura e satisfação entre os turistas.

Como será a nova expansão do Magic Kingdom?

A área que abrigava as atrações tradicionais será transformada em uma nova seção temática chamada Piston Peak National Park, inspirada nos filmes Carros e Aviões: Heróis do Fogo ao Resgate, da Pixar. O projeto integrará cenários naturais, como pinheiros, gêiseres e montanhas, com elementos de storytelling (narração de histórias) característicos da Disney.

Entre as novidades, está uma atração de corrida off-road com personagens de Carros, que se conectará à área de Frontierland, trazendo uma atmosfera de aventura ao estilo do Velho Oeste. A arquitetura da nova área seguirá o estilo Parkitecture, com edifícios que lembram sedes de guardas florestais e lodges típicos dos parques nacionais dos Estados Unidos.

Além de Piston Peak, a Disney anunciou uma nova área dedicada aos vilões clássicos, com previsão de inauguração para 2030. Este espaço contará com atrações, restaurantes e lojas temáticas, atendendo ao desejo dos fãs por experiências centradas nos antagonistas das histórias Disney.

A renovação do Magic Kingdom visa adaptar o parque às novas demandas do público, que busca experiências mais imersivas e conectadas às franquias mais recentes. Embora o fechamento de atrações tradicionais possa gerar um sentimento de perda entre os frequentadores antigos, a Disney busca oferecer novas formas de entretenimento, mantendo o parque como referência global em inovação e narrativa.

Com a chegada de áreas como o Piston Peak National Park e a futura área dos vilões, o Magic Kingdom reforça seu compromisso em unir passado e futuro, preservando a magia que fez do parque um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Para os que desejam reviver as atrações clássicas, o tempo é curto, já que as transformações estão prestes a começar.