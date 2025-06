Adidas, Meta e Boeing lideram demissões em 2025 impactadas por inteligência artificial

Ally : a empresa de serviços financeiros digitais está demitindo cerca de 500 dos seus 11.000 funcionários, com a meta de "dimensionar corretamente a empresa".

Automattic : dona do WordPress e Tumblr, a Automattic demitirá 16% de sua equipe global, cerca de 240 pessoas, para aumentar a produtividade, rentabilidade e capacidade de investimento.

BlackRock : a gigante de investimentos cortou cerca de 200 dos seus 21.000 funcionários para realinhar os recursos com sua estratégia.

Block : a fintech de Jack Dorsey, dona do Square, CashApp e Tidal, demitirá quase 1.000 funcionários, além de rebaixar 200 gestores e encerrar 800 posições.

Blue Origin : a empresa espacial de Jeff Bezos cortou 10% de sua força de trabalho, o que equivale a mais de 1.000 funcionários, com o objetivo de acelerar produção e lançamentos.

Boeing : a empresa anunciou a demissão de 400 postos ligados ao programa lunar Artemis devido a atrasos e aumento de custos. As demissões ocorrerão até abril de 2025.

BP : a petroleira britânica cortou 4.700 funcionários e 3.000 contratados no início de 2025, como parte de um plano de simplificação e redução de custos.

CNN : a emissora cortou cerca de 200 cargos focados em televisão, cerca de 6% da força total, com o objetivo de reforçar a atuação digital.

Coty : dona de marcas como Calvin Klein e Kylie Cosmetics, a empresa anunciou a demissão de 700 postos em abril para economizar US$ 130 milhões por ano.

Disney : a gigante do entretenimento confirmou a demissão de várias centenas de funcionários, principalmente nas áreas de marketing e desenvolvimento. Também houve cortes em março, incluindo 200 pessoas do grupo ABC News.

Grubhub : após ser vendida por US$ 650 milhões, a empresa cortou 500 funcionários, mais de 20% da força de trabalho.

Johns Hopkins University : a universidade anunciou a demissão de mais de 2.000 pessoas após perder US$ 800 milhões em financiamento da USAID.

Meta : em fevereiro, a empresa iniciou cortes de cerca de 5% do quadro, principalmente nas áreas de Facebook, Horizon e logística. Já foram mais de 21 mil demissões desde 2022.

Microchip Technology : demitiu cerca de 2.000 pessoas e anunciou o fechamento da unidade de Tempe, no Arizona, impactando 500 postos.

Microsoft : em janeiro, realizou cortes sem oferecer indenizações, atingindo principalmente as áreas de vendas e games.

Porsche : em março, anunciou a eliminação de 3.900 empregos até 2029, com os primeiros 2.000 sendo com o fim de contratos temporários.

Sonos : anunciou a demissão de 200 pessoas após falhas no lançamento de um aplicativo e a saída do CEO.

The Washington Post : eliminou menos de 100 cargos fora da redação em janeiro como parte de uma reestruturação para maior sustentabilidade.

Wayfair : em março, anunciou o fechamento do centro de tecnologia em Austin e a demissão de 340 funcionários de tecnologia.

CrowdStrike: demitiu 500 funcionários (5%) como parte de um plano estratégico, com custos estimados entre US$ 36 e US$ 53 milhões.