'Deadpool & Wolverine' supera US$ 1 bilhão em bilheteria global

O filme "Deadpool & Wolverine" alcançou a marca de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,49 bilhões) em bilheteria global no último fim de semana, tornando-se apenas o segundo filme com classificação restrita (R) a atingir esse feito. O longa-metragem, que é o terceiro da franquia estrelada por Ryan Reynolds como o irreverente anti-herói Deadpool, está prestes a se tornar o filme de maior bilheteria da categoria, superando "Coringa", que arrecadou US$ 1,078 bilhão (R$ 5,92 bilhões) em 2019. As informações são da CNBC.

Este resultado expressivo confirma o sucesso da estratégia de marketing inovadora da Disney e Marvel, que incluía desde itens promocionais inusitados até uma intensa campanha de divulgação liderada por Reynolds. A estreia de "Deadpool & Wolverine" já havia registrado a maior abertura de 2024, além de estabelecer o recorde de melhor estreia para um filme com classificação R.

"Deadpool & Wolverine" é o primeiro filme do Universo Cinematográfico Marvel com classificação R, visto que os dois primeiros filmes de Deadpool foram produzidos e distribuídos pela 20th Century Fox, estúdio adquirido pela Disney em 2019. Este é também o segundo filme da Disney a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,49 bilhões) em bilheteria global neste ano, seguindo "Divertida Mente 2", que já arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,24 bilhões) desde sua estreia em junho.

Impacto da bilheteria

Os sucessos de bilheteria recentes vêm após um período difícil para a Disney, que enfrentou uma série de fracassos em suas franquias tradicionais. Enquanto busca reconquistar seu espaço de destaque nas bilheterias, a empresa tem apostado fortemente em suas franquias mais conhecidas e queridas pelo público. Durante o D23 Expo, evento bienal da Disney, foram anunciados novos lançamentos de todos os seus estúdios.

Entre os títulos previstos estão sequências animadas como "Toy Story 5", "Zootopia 2", "Frozen III" e "Os Incríveis 3", além de uma série de novos filmes da Marvel, incluindo "Capitão América: Novo Mundo", "Thunderbolts", "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", "Blade", "Vingadores: Dia do Juízo" e "Vingadores: Guerras Secretas". A Disney também apresentou cenas de "The Mandalorian and Grogu", o primeiro filme de Star Wars a chegar aos cinemas desde "A Ascensão Skywalker", em 2019.

O retorno da Disney a franquias consagradas não é surpreendente, dado o sucesso contínuo desses filmes nas bilheterias globais. A franquia "Toy Story" gerou US$ 3,2 bilhões (R$ 17,6 bilhões) em bilheteria global, os dois filmes de "Frozen" arrecadaram mais de US$ 2,7 bilhões (R$ 14,8 bilhões), e os dois filmes de "Os Incríveis" somaram US$ 1,8 bilhão (R$ 9,5 bilhões). "Zootopia" também alcançou a marca de US$ 1 bilhão durante sua exibição em 2016.

Relevância

No que diz respeito ao Universo Cinematográfico Marvel, é a franquia de maior sucesso da história do cinema, acumulando mais de US$ 30 bilhões em bilheteria global desde 2008. A saga "Star Wars" também tem um histórico sólido, gerando mais de US$ 10 bilhões (R$ 54,9 bilhões) em vendas de ingressos desde "Uma Nova Esperança", lançado em 1977.

Embora alcançar a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,49 bilhões) em bilheteria não seja o único indicador de sucesso de um filme, ele ainda é visto como um símbolo da capacidade de um longa-metragem de capturar o zeitgeist global. "Deadpool & Wolverine" conseguiu isso de forma impressionante, marcando o retorno da Disney e da Marvel ao seleto clube dos filmes bilionários.