'Deadpool e Wolverine': Ryan Reynolds pediu à Madonna para usar música no filme

Falta pouco para que o público confira o mais novo filme da Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) mais aguardado do ano: "Deadpool & Wolverine" estreia nesta quinta-feira, 25, já chamando a atenção não só pelo retorno de Hugh Jackman no papel de Wolverine, mas também por uma extensa e robusta trilha sonora de celebridades — Madonna entre elas.

Entre os hits de sucesso que compõem o longa estão "Bye Bye Bye", de 'N Sync, "I With You", de Avril Lavigne e "Like a Prayer", de Madonna. Essa última, no entanto, não foi tão simples de conseguir: em entrevista ao SiriusXM, os atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds, que assina como roteirista e produtor do filme, disseram que pediram pessoalmente à Rainha do POP permissão para usar a música.

Madonna direcionou uma cena de 'Deadpool' indiretamente

"Vamos começar pelo fato de que Madonna não licencia sua música, especialmente aquela. Fomos até lá, nos encontramos com ela e meio que mostramos como 'Like a Prayer' seria usada e por quê", disse Reynolds ao SiriusXM.

O diretor do filme, Shawn Levy, explicou como seria a cena e Madonna deu sugestões de como ela deveria ser utilizada no filme. "Nós literalmente iniciamos uma nova sessão de gravação em 48 horas para executar a ideia dela. Isso tornou a sequência melhor", concluiu ele na entrevista.

Quando estreia 'Deadpool & Wolverine'?

"Deadpool & Wolverine" chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 25 de julho de 2024.

Onde assistir 'Deadpool' 1 e 2?

Ambos os filmes estão disponíveis na plataforma de streaming da Disney+.

Quem está no elenco de 'Deadpool & Wolverine'?

Filme é protagonizado por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Reynolds assina também como produtor e roteirista.