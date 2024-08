Quais são as maiores bilheterias da Marvel? 'Deadpool & Wolverine' altera o ranking; veja lista

Vingadores, avante! A Marvel tem visto seus dias de glória com a chegada de "Deadpool & Wolverine", que já acumula mais de US$ 1,5 bilhão em bilheteria. O filme, que teve orçamento de US$ 300 milhões — o terceiro maior orçamento do estúdio, atrás somente de "Vingadores: Ultimato" (US$ 356 milhões) e "Vingadores: Guerra Infinita" (US$ 316 milhões) — marcou o retorno de Hugh Jackman como Logan de volta ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e o legítimo fim da 21th Century Fox.

O longa ainda segue em cartaz nos cinemas de todo o mundo e deve ver suas receitas aumentarem até a chegada ao streaming. E não é só o faturamento que aumenta com todo o sucesso: a trilha sonora do filme, que inclui músicas como "Like a Prayer", da Madonna, "Bye Bye Bye", do NSYNC, e "I'm With You", de Avril Lavigne, fez com que as faixas tivessem um aumento considerável nas plataformas de streaming.

No TikTok, a "trend do Deadpool", que consiste em reproduzir a coreografia do personagem feita no filme, já alcançou milhões de visualizações e curtidas. Na mesma rede social, a música "Like a Prayer" tem estampado outros momentos "icônicos" de filmes da Marvel, com edições feitas por fãs.

1 /30 Emma Corrin como Cassandra Nova em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

2 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

3 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

4 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

5 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

6 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilsonem "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

7 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

8 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (Marvel/Disney) (DEADPOOL & WOLVERINE)

9 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

10 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

11 /30 Leslie Uggams como Blind Al e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

12 /30 Morena Baccarin como Vanessa e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilsonem "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

13 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson, Leslie Uggams como Blind Al, e Randall Reeder como Buck em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

14 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

15 /30 Rob Delaney como Peter em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

16 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson e Rob Delaney como Peter em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

17 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

18 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson e Hugh Jackman como Wolverine/Logan em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

19 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

20 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

21 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine")

22 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

23 /30 Emma Corrin como Cassandra Nova em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

24 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

25 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

26 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

27 /30 Emma Corrin como Cassandra Nova em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

28 /30 Hugh Jackman como Wolverine/Logan e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

29 /30 Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

30/30 Matthew Macfadyen como Mr. Paradox e Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson em "Deadpool & Wolverine" (DEADPOOL & WOLVERINE)

O filme já ficou tão popular que alterou a lista das maiores bilheterias da estúdio: "Deadpool & Wolverine" agora aparece em 8º lugar do ranking.

Veja a lista completa das maiores bilheterias da Marvel

"Vingadores: Ultimato" | US$ 2,7 bilhões "Vingadores: Guerra Infinita" | US$ 2 bilhões "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" | US$ 1,9 bilhão "Os Vingadores" | US$ 1,5 bilhão "Vingadores: A Era de Ultron" | US$ 1,4 bilhão "Pantera Negra" | US$ 1,3 bilhão "Homem de Ferro 3" | US$ 1,2 bilhão "Deadpool & Wolverine" | US$ 1,154 bilhão "Capitão América: Guerra Civil" | US$ 1,151 bilhão "Homem-Aranha: Longe de Casa" | US$ 1,132 bilhão

Onde assistir 'Deadpool' 1 e 2?

Ambos os filmes estão disponíveis na plataforma de streaming da Disney+.

Quem está no elenco de 'Deadpool & Wolverine'?

Filme é protagonizado por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Reynolds assina também como produtor e roteirista.