Irã acusa EUA de discriminação após integrantes da delegação ficarem sem visto para a Copa

O Irã acusou os Estados Unidos de adotar um “tratamento discriminatório” contra sua delegação para a Copa do Mundo, após parte dos integrantes da equipe não obter os vistos necessários para viajar ao torneio, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho na América do Norte.

Em meio às tensões provocadas pela guerra no Oriente Médio, a participação iraniana na competição chegou a ser questionada. As dificuldades no processo de emissão dos vistos levaram a seleção a transferir seu campo-base dos Estados Unidos para o México.

Na sexta-feira, 5, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, informou que os vistos foram concedidos aos jogadores e ao “pessoal de apoio necessário” para a entrada no país, onde o Irã disputará seus três jogos da fase de grupos.

A explicação, no entanto, foi contestada pela embaixada iraniana na Turquia. Em publicação na rede social X, a representação diplomática questionou por que Washington não mencionou que vistos foram negados a diversos integrantes da estrutura da seleção.

“Por que não dizem que os vistos foram recusados a uma grande parte do pessoal executivo e da diretoria, aos assessores técnicos e a outras pessoas que são parte integrante de qualquer seleção nacional de futebol?”, afirmou a embaixada.

A missão diplomática também classificou a decisão como um exemplo de “tratamento discriminatório” contra a equipe iraniana em seu mais alto nível.

De acordo com veículos de imprensa do Irã, entre eles o portal esportivo Varzesh3, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, está entre os integrantes que não receberam autorização para entrar nos Estados Unidos.

Um enviado especial da televisão estatal iraniana, que acompanha a seleção na Turquia, afirmou que cerca de 15 membros da delegação administrativa e da diretoria continuam enfrentando problemas com a emissão dos vistos.

“Os jogadores e a comissão técnica receberam seus vistos, mas 15 integrantes da equipe administrativa e da diretoria ainda não obtiveram autorização para viajar aos Estados Unidos”, declarou.

A delegação iraniana iniciou neste sábado sua viagem rumo à Copa do Mundo. O grupo deixou Antalya, no sul da Turquia, e seguirá para o México após uma escala na Espanha. A chegada está prevista para a manhã de domingo.

Embora tenha sido uma das primeiras seleções a garantir vaga no Mundial de 2026, a participação do Irã passou a ser alvo de incertezas nos últimos meses, em razão do agravamento do conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e o governo iraniano.

Mudança de base para o México

As dificuldades relacionadas aos vistos levaram a Federação Iraniana a alterar o local de concentração da equipe. Inicialmente, a seleção ficaria baseada em Tucson, no estado do Arizona, mas a preparação foi transferida para Tijuana, cidade mexicana próxima à fronteira com os Estados Unidos.

O Irã fará sua estreia na Copa do Mundo em 15 de junho, em Los Angeles. A equipe volta a atuar na cidade californiana em 21 de junho, contra a Bélgica. O último compromisso da fase de grupos será em 26 de junho, diante do Egito, em Seattle.