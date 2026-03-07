Onde assistir a 'Guerreiras do K-Pop'? Filme recebeu duas indicações ao Oscar

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar: 50 títulos receberam indicações em 2026.

Guerreiras do K-Pop é um dos indicados e concorre a duas estatuetas, por melhor animação e por melhor canção original.

As aventuras e músicas de Rumi, Zoey e Mira conquistaram o público geral, com a trilha sonora oficial chegando ao topo das paradas de álbuns da Billboard. Golden, uma das principais faixas do filme, ficou por cinco semanas no número 1 das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. A canção é favorita ao Oscar, inclusive.

A animação acompanha um grupo de idols do K-Pop que, fora dos palcos, enfrentam forças demoníacas em missões secretas.

O título mais assistido da história da Netflix

A animação se tornou um fenômeno global desde sua estreia. Nos primeiros dez dias, o filme alcançou 61 milhões de horas assistidas, segundo dados do Flixpatrol. Em agosto, no auge da audiência, chegou a registrar 50 milhões de horas assistidas por dia.

Até agora, o longa acumula 541,8 milhões de horas assistidas na plataforma. Em número de espectadores, tornou-se o título mais assistido da história da Netflix, com 266 milhões de visualizações até o início de setembro, segundo dados do portal Tudum.

O impacto também se estendeu aos cinemas. A versão “cante comigo” arrecadou US$ 24,3 milhões, sendo US$ 18 milhões apenas no primeiro fim de semana, de acordo com o Box Office Mojo.

Onde assistir?

O filme está disponível na Netflix.

Veja o trailer: