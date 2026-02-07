'A Empregada': as principais diferenças entre o filme e o livro

O filme A Empregada (2026), estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, adapta o romance homônimo de Freida McFadden e preserva o tom de suspense psicológico da obra original.

Ainda assim, o roteiro fez mudanças relevantes na trama, nos personagens e no desfecho para tornar a narrativa mais dinâmica e visualmente impactante.

As alterações se concentram sobretudo no clímax da história, na representação da violência e na redução do papel de personagens secundários.

ATENÇÃO: SPOILERS

Mudança no desfecho de Andrew

A principal diferença entre livro e filme está no destino de Andrew, antagonista da história. No romance, ele morre de forma lenta e planejada: Millie o tranca no sótão, onde ele acaba morrendo por fome e desidratação, após dias de confinamento.

Na versão cinematográfica, o desfecho é transformado em uma sequência de ação. Nina tenta intervir, Andrew consegue sair do quarto e ocorre um confronto físico, que termina com Millie empurrando-o de um corrimão, provocando sua morte. A execução fria do livro dá lugar a um ato retratado como resultado direto da luta.

Violência reformulada no castigo do sótão

O tratamento da violência também sofreu alterações. No livro, o castigo imposto por Andrew a Millie é descrito como um processo prolongado, com tortura física e psicológica, incluindo a obrigação de equilibrar livros pesados sobre o corpo por horas.

No filme, a punição é mais gráfica e simbólica. Andrew força Millie a fazer 21 cortes na barriga com cacos de uma porcelana de família quebrada acidentalmente. No material original, o motivo do castigo era apenas o fato de Millie ter deixado livros fora do lugar.

Redução do papel de Enzo

Outro ponto de destaque é a diminuição da importância de Enzo. No livro, o personagem tem papel central, mantém uma relação mais profunda com Nina e participa ativamente do plano contra Andrew.

Na adaptação, Enzo aparece em poucas cenas. Parte de suas funções narrativas, como alertar Millie sobre o comportamento de Andrew, foi transferida para Cece, filha de Nina, que ganha mais relevância no filme.

Alteração na identidade da policial

No desfecho do livro, o detetive que auxilia Millie e Nina revela ser o pai de Kathleen, ex-noiva de Andrew e vítima de abusos. No filme, essa personagem foi modificada para ser a irmã de Kathleen, mantendo a ligação pessoal com o passado do antagonista, mas alterando o parentesco.

A caracterização de Nina

A construção visual de Nina também difere entre as versões. No livro, a personagem relata que engordou e abandonou cuidados com a aparência de forma intencional, como estratégia para tentar afastar o interesse sexual de Andrew.

No filme, Nina, interpretada por Amanda Seyfried, mantém uma aparência elegante e bem cuidada. O mistério inicial é deslocado para sua instabilidade emocional, usada pelo roteiro como elemento central de suspense.

Final mais explícito para Millie

A adaptação cinematográfica acrescenta ainda uma cena em que Nina entrega uma quantia significativa de dinheiro a Millie ao final da história. No livro, o destino financeiro da personagem não é resolvido de forma tão direta, mas a mudança ajuda a preparar o terreno para possíveis continuações.