Papa confirma torcida pelos EUA na Copa do Mundo: 'Sem dúvida'

Às vésperas da Copa do Mundo, o papa Leão XIV afirmou que torcerá pelos Estados Unidos no torneio. O comentário foi feito neste sábado, 6, durante o voo que o levou à Espanha para uma visita oficial de sete dias.

"Sem dúvida vou torcer pelos Estados Unidos, embora não tenha certeza de quantas partidas poderei ver", disse o pontífice, que tem nacionalidade americana e peruana. O Peru não se classificou para o Mundial.

A declaração veio em meio a uma conversa descontraída com jornalistas sobre futebol. Questionado sobre qual clube espanhol preferia — Real Madrid ou Barcelona —, Leão XIV respondeu em tom bem-humorado.

"O papa é de todos os times, mas Prevost é do Real Madrid", afirmou, fazendo referência ao seu sobrenome.

Visita à Espanha inclui passagem pelo Bernabéu

Leão XIV desembarcou neste sábado para cumprir agenda em Madri, Barcelona e nas Ilhas Canárias. A viagem inclui encontros religiosos, celebrações e eventos com fiéis em diferentes regiões do país.

Um dos compromissos de maior público está previsto para a próxima segunda-feira, quando o pontífice participará de um encontro com membros de dioceses de Madri no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

*Com informações da AFP