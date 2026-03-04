'A Empregada': filme com Sydney Sweeney chega ao streaming

O filme “A Empregada”, estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, chegou nas plataformas digitais após levar mais de quatro milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. O longa é baseado no livro homônimo da escritora Freida McFadden, conhecido pelo suspense envolvendo segredos familiares.

A produção apresenta a história de uma jovem que aceita trabalhar como empregada doméstica em uma casa de uma família rica, mas descobre que o ambiente guarda situações mais perigosas do que imaginava.

Onde assistir ao filme 'A Empregada'

O filme “A Empregada” está disponível na loja do Prime Video, onde pode ser comprado por R$ 59,90 ou alugado por R$ 49,90.

No modelo de aluguel, o usuário tem até 30 dias para iniciar a reprodução. Depois que o filme começa a ser assistido, o prazo para concluir a exibição é de 48 horas.

Qual é a história de 'A Empregada'

Na trama, Millie, personagem interpretada por Sydney Sweeney, enfrenta dificuldades financeiras e aceita trabalhar como empregada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar), um casal de alta renda.

Com o passar do tempo, Millie descobre que a casa esconde segredos envolvendo os moradores, o que transforma a oportunidade de trabalho em uma situação marcada por tensão e suspeitas.

Elenco e produção do filme

Além de Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, o elenco também conta com Michele Morrone.

O longa é dirigido por Paul Feig, conhecido por filmes como "Missão Madrinha de Casamento" e "Um Pequeno Favor". A produção reúne Todd Lieberman, Carly Kleinbart Elter, Laura Fischer e o próprio Feig.

O roteiro é assinado por Rebecca Sonnenshine, que também trabalhou na série "The Boys".