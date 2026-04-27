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'A Casa do Dragão': trailer da 3ª temporada é divulgado; veja o vídeo

Prévia exibida na CCXP México chega ao público com cenas inéditas, mais batalhas e dragões; temporada estreia em junho na HBO

Rhaenyra Targaryen: protagonista é interpretada por Emma Darcy

Rhaenyra Targaryen: protagonista é interpretada por Emma Darcy

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 12h06.

A série “A Casa do Dragão” ("House of the Dragon") teve um novo trailer da terceira temporada divulgado oficialmente nesta segunda-feira, 27. A prévia, apresentada durante a CCXP México no final de semana, já está disponível ao público e antecipa os próximos episódios da produção da HBO, que estreia em junho. Assista abaixo.

O painel da CCXP contou com a presença dos atores Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) e Fabien Frankel (Criston Cole), que falaram sobre o que esperar da nova fase.

A série, derivada de “Game of Thrones”, também tem no elenco Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Steve Toussaint (Corlys Velaryon).

O showrunner Ryan Condal participou por vídeo e descreveu a temporada como a maior já feita. “Esta é uma temporada enorme. É a maior que já fizemos, de longe e por uma ampla margem. É sombria. É engraçada. Cheia de ação. Emocional. E, claro, tem muitos e muitos dragões”, afirmou.

O trailer traz falas de personagens centrais. Corlys Velaryon diz: “Tudo o que resta é você decidir o que quer desta guerra”, enquanto Criston Cole alerta: “Ruína e destruição nos cercam”.

O que esperar da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

Durante o painel, Olivia Cooke comentou a relação entre Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen. “Para odiar alguém, precisa haver uma paixão que você tenha que incendiar. E acho que houve um grande amor ali, em algum momento”, disse a atriz.

Matt Smith adiantou que a temporada terá “muitas batalhas” e afirmou que os novos episódios serão “maiores, mais ousados, mais sangrentos, mais brutais, mais perigosos”. Ele também destacou a presença de dragões, especialmente Caraxes.

Smith ainda comentou sobre Daemon Targaryen: “O que eu admiro em Daemon é que ele simplesmente não está nem aí: ‘vou fazer o que quiser, como quiser, quando quiser’”.

Fabien Frankel afirmou que seu personagem agora está focado em sobreviver. “Vamos ver como tudo isso se desenrola”, disse.

Quando estreia a 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

A terceira temporada de “A Casa do Dragão” estreia no dia 21 de junho, na HBO Max.

Veja o novo trailer da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

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