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CCXP 2026: venda de ingressos começa em junho com 'passe Coringa'; veja como comprar

Vendas para o público geral começam em 10 de junho; novidade deste ano permite que o visitante assegure a entrada agora e escolha a data da visita apenas em dezembro

CCXP26: conheça as novas modalidades de ingresso para esse ano (Diego Padilha/ CCXP)

CCXP26: conheça as novas modalidades de ingresso para esse ano (Diego Padilha/ CCXP)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11h50.

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A CCXP26 retorna ao São Paulo Expo nos dias 3 a 6 de dezembro. A organização acaba de liberar o calendário de vendas e os valores do primeiro lote, com divulgação pela EXAME em primeira mão.

Para o público geral, os ingressos estarão disponíveis a partir de 10 de junho, às 12h (horário de Brasília), exclusivamente pela plataforma Mundo Ticket. E nesse ano tem novidade: o Ingresso Coringa, criado para dar autonomia ao visitante, que permite garantir a presença no festival antes mesmo do anúncio do line-up completo.

O portador assegura o lugar agora e tem até o dia 1º de dezembro para decidir qual dia (quinta, sexta, sábado ou domingo) deseja comparecer. O acesso é garantido para a data escolhida, mesmo que os ingressos regulares para aquele dia já estejam esgotados. Como bônus, o "Coringa" também dá direito à Spoiler Night, que em 2026 será realizada no dia 2 de dezembro.

CCXP 2026: veja o valor dos ingressos

Para quem busca o nível máximo de imersão no evento, o Epic Pass retorna com benefícios que vão desde a entrada antecipada (1h antes da abertura geral) até um kit de itens colecionáveis e descontos na loja oficial. Já os entusiastas dos painéis de grandes estúdios podem optar pelo Thunder Pass, que garante assento reservado no palco principal durante todo o dia escolhido.

Vale notar que produtos como o Thunder Pass e o Camarote Omelete (que oferece buffet e vista privilegiada) funcionam como add-ons e não valem como ingresso de entrada. É necessário comprar uma credencial diária ou de 4 dias vinculada.

Tabela de Valores – 1º Lote

IngressoMeia-entradaSocialInteira
QuintaR$ 170R$ 220R$ 340
SextaR$ 190R$ 240R$ 380
SábadoR$ 260R$ 310R$ 520
DomingoR$ 250R$ 300R$ 500
4 DiasR$ 785R$ 955R$ 1.570
Epic PassR$ 2.350
CoringaR$ 599

Responsabilidade Social

O tradicional Ingresso Social segue no line-up. Mediante a doação de R$ 10 (já inclusos no valor final), o montante será destinado ao programa Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica, focado na recuperação de áreas degradadas na bacia do Médio Tietê.

Acompanhe tudo sobre:CCXP – Comic Con Experience

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