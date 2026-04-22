CCXP 2026: venda de ingressos começa em junho com 'passe Coringa'; veja como comprar

CCXP26: conheça as novas modalidades de ingresso para esse ano (Diego Padilha/ CCXP)
Repórter de Casual
Publicado em 22 de abril de 2026 às 11h50.
A CCXP26 retorna ao São Paulo Expo nos dias 3 a 6 de dezembro. A organização acaba de liberar o calendário de vendas e os valores do primeiro lote, com divulgação pela EXAME em primeira mão.
Para o público geral, os ingressos estarão disponíveis a partir de 10 de junho, às 12h (horário de Brasília), exclusivamente pela plataforma Mundo Ticket. E nesse ano tem novidade: o Ingresso Coringa, criado para dar autonomia ao visitante, que permite garantir a presença no festival antes mesmo do anúncio do line-up completo.
O portador assegura o lugar agora e tem até o dia 1º de dezembro para decidir qual dia (quinta, sexta, sábado ou domingo) deseja comparecer. O acesso é garantido para a data escolhida, mesmo que os ingressos regulares para aquele dia já estejam esgotados. Como bônus, o "Coringa" também dá direito à Spoiler Night, que em 2026 será realizada no dia 2 de dezembro.
Para quem busca o nível máximo de imersão no evento, o Epic Pass retorna com benefícios que vão desde a entrada antecipada (1h antes da abertura geral) até um kit de itens colecionáveis e descontos na loja oficial. Já os entusiastas dos painéis de grandes estúdios podem optar pelo Thunder Pass, que garante assento reservado no palco principal durante todo o dia escolhido.
Vale notar que produtos como o Thunder Pass e o Camarote Omelete (que oferece buffet e vista privilegiada) funcionam como add-ons e não valem como ingresso de entrada. É necessário comprar uma credencial diária ou de 4 dias vinculada.
|Ingresso
|Meia-entrada
|Social
|Inteira
|Quinta
|R$ 170
|R$ 220
|R$ 340
|Sexta
|R$ 190
|R$ 240
|R$ 380
|Sábado
|R$ 260
|R$ 310
|R$ 520
|Domingo
|R$ 250
|R$ 300
|R$ 500
|4 Dias
|R$ 785
|R$ 955
|R$ 1.570
|Epic Pass
|–
|–
|R$ 2.350
|Coringa
|–
|–
|R$ 599
O tradicional Ingresso Social segue no line-up. Mediante a doação de R$ 10 (já inclusos no valor final), o montante será destinado ao programa Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica, focado na recuperação de áreas degradadas na bacia do Médio Tietê.