CCXP 2026: venda de ingressos começa em junho com 'passe Coringa'; veja como comprar

A CCXP26 retorna ao São Paulo Expo nos dias 3 a 6 de dezembro. A organização acaba de liberar o calendário de vendas e os valores do primeiro lote, com divulgação pela EXAME em primeira mão.

Para o público geral, os ingressos estarão disponíveis a partir de 10 de junho, às 12h (horário de Brasília), exclusivamente pela plataforma Mundo Ticket. E nesse ano tem novidade: o Ingresso Coringa, criado para dar autonomia ao visitante, que permite garantir a presença no festival antes mesmo do anúncio do line-up completo.

O portador assegura o lugar agora e tem até o dia 1º de dezembro para decidir qual dia (quinta, sexta, sábado ou domingo) deseja comparecer. O acesso é garantido para a data escolhida, mesmo que os ingressos regulares para aquele dia já estejam esgotados. Como bônus, o "Coringa" também dá direito à Spoiler Night, que em 2026 será realizada no dia 2 de dezembro.

CCXP 2026: veja o valor dos ingressos

Para quem busca o nível máximo de imersão no evento, o Epic Pass retorna com benefícios que vão desde a entrada antecipada (1h antes da abertura geral) até um kit de itens colecionáveis e descontos na loja oficial. Já os entusiastas dos painéis de grandes estúdios podem optar pelo Thunder Pass, que garante assento reservado no palco principal durante todo o dia escolhido.

Vale notar que produtos como o Thunder Pass e o Camarote Omelete (que oferece buffet e vista privilegiada) funcionam como add-ons e não valem como ingresso de entrada. É necessário comprar uma credencial diária ou de 4 dias vinculada.

Tabela de Valores – 1º Lote

Ingresso Meia-entrada Social Inteira Quinta R$ 170 R$ 220 R$ 340 Sexta R$ 190 R$ 240 R$ 380 Sábado R$ 260 R$ 310 R$ 520 Domingo R$ 250 R$ 300 R$ 500 4 Dias R$ 785 R$ 955 R$ 1.570 Epic Pass – – R$ 2.350 Coringa – – R$ 599

Responsabilidade Social

O tradicional Ingresso Social segue no line-up. Mediante a doação de R$ 10 (já inclusos no valor final), o montante será destinado ao programa Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica, focado na recuperação de áreas degradadas na bacia do Médio Tietê.