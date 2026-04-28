Atriz expõe bastidores de Friends e acusa equipe de comportamento abusivo

A atriz Lisa Kudrow afirmou que enfrentou comportamentos abusivos por parte da equipe de roteiristas de Friends durante as dez temporadas da sitcom exibida pela NBC.

Em entrevista ao jornal The Times of London, Kudrow relatou episódios de bastidores que classificou como “pesados”, envolvendo críticas agressivas e comentários inapropriados.

Segundo a atriz, que interpretou Phoebe Buffay, os roteiristas — em sua maioria homens — reagiam com hostilidade quando o elenco cometia erros durante as gravações, realizadas diante de uma plateia ao vivo de cerca de 400 pessoas. “Havia coisas bem cruéis acontecendo nos bastidores”, disse.

Kudrow afirmou que os roteiristas podiam reagir de forma ofensiva caso uma piada não tivesse o efeito esperado. Ela também disse que, fora do set, integrantes da equipe discutiam fantasias sexuais envolvendo suas colegas de elenco, como Jennifer Aniston e Courteney Cox.

“O ambiente podia ser brutal”, disse a atriz. Ainda assim, ela afirmou que não se deixava afetar diretamente, já que muitos desses comportamentos aconteciam longe do elenco.

Caso judicial expôs bastidores da série

As acusações sobre o comportamento da equipe de roteiristas já haviam vindo à tona no início dos anos 2000, quando Amaani Lyle, assistente de roteiristas na sexta temporada da série, processou a Warner Bros. Television.

Na ação, Lyle alegou que o ambiente de trabalho incluía comentários frequentes de teor sexual e racista, além da obrigação de registrar todas as falas durante as reuniões.

O caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, que decidiu contra a assistente ao entender que o tom ofensivo fazia parte do processo criativo da equipe.