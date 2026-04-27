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Quando estreia a 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'? HBO confirma data de lançamento

Derivada de 'Game of Thrones', a série acompanha a disputa pelo poder dentro da Casa Targaryen

'A Casa do Dragão': terceira temporada da série chega ao streaming em junho (HBO Max/Divulgação)

'A Casa do Dragão': terceira temporada da série chega ao streaming em junho (HBO Max/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11h56.

Os fãs de “A Casa do Dragão” ("House of the Dragon") já estão na contagem regressiva para a terceira temporada, que acaba de ganhar data de estreia: 21 de junho, na HBO Max.

A expectativa aumentou após o lançamento de um novo trailer nesta segunda-feira, 27.

A prévia, apresentada anteriormente na CCXP México, traz cenas de batalhas de grande escala, incluindo a aguardada Batalha da Garganta, além de destacar o avanço da guerra entre as casas rivais.

Quando estreia a 3 temporada de 'A Casa do Dragão'?

A terceira temporada de “A Casa do Dragão” estreia no dia 21 de junho, na HBO Max.

Sobre o que é 'A Casa do Dragão'?

Derivada de “Game of Thrones”, a série acompanha a disputa pelo poder dentro da Casa Targaryen. A trama começa com o reinado de Viserys I e a escolha de sua filha, Rhaenyra, como herdeira do Trono de Ferro.

A situação muda quando o rei se casa com Alicent Hightower, o que coloca em xeque a sucessão. A partir daí, surgem divisões entre os apoiadores de Rhaenyra e os aliados de Alicent, dando origem ao conflito entre Pretos e Verdes.

Na segunda temporada, a rivalidade se intensifica e evolui para uma guerra aberta entre as casas, com batalhas, alianças e dragões moldando o destino de Westeros.

'A Casa do Dragão' vai ter uma 4ª temporada?

A série já foi renovada para a quarta e última temporada, prevista para 2028.

Veja o novo trailer da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

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