Quando estreia a 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'? HBO confirma data de lançamento

Os fãs de “A Casa do Dragão” ("House of the Dragon") já estão na contagem regressiva para a terceira temporada, que acaba de ganhar data de estreia: 21 de junho, na HBO Max.

A expectativa aumentou após o lançamento de um novo trailer nesta segunda-feira, 27.

A prévia, apresentada anteriormente na CCXP México, traz cenas de batalhas de grande escala, incluindo a aguardada Batalha da Garganta, além de destacar o avanço da guerra entre as casas rivais.

Quando estreia a 3 temporada de 'A Casa do Dragão'?

A terceira temporada de “A Casa do Dragão” estreia no dia 21 de junho, na HBO Max.

Sobre o que é 'A Casa do Dragão'?

Derivada de “Game of Thrones”, a série acompanha a disputa pelo poder dentro da Casa Targaryen. A trama começa com o reinado de Viserys I e a escolha de sua filha, Rhaenyra, como herdeira do Trono de Ferro.

A situação muda quando o rei se casa com Alicent Hightower, o que coloca em xeque a sucessão. A partir daí, surgem divisões entre os apoiadores de Rhaenyra e os aliados de Alicent, dando origem ao conflito entre Pretos e Verdes.

Na segunda temporada, a rivalidade se intensifica e evolui para uma guerra aberta entre as casas, com batalhas, alianças e dragões moldando o destino de Westeros.

'A Casa do Dragão' vai ter uma 4ª temporada?

A série já foi renovada para a quarta e última temporada, prevista para 2028.

Veja o novo trailer da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'