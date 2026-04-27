Quando estreia a 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'? HBO confirma data de lançamento

'A Casa do Dragão': terceira temporada da série chega ao streaming em junho (HBO Max/Divulgação)
Repórter
Publicado em 27 de abril de 2026 às 11h56.
Os fãs de “A Casa do Dragão” ("House of the Dragon") já estão na contagem regressiva para a terceira temporada, que acaba de ganhar data de estreia: 21 de junho, na HBO Max.
A expectativa aumentou após o lançamento de um novo trailer nesta segunda-feira, 27.
A prévia, apresentada anteriormente na CCXP México, traz cenas de batalhas de grande escala, incluindo a aguardada Batalha da Garganta, além de destacar o avanço da guerra entre as casas rivais.
A terceira temporada de “A Casa do Dragão” estreia no dia 21 de junho, na HBO Max.
Derivada de “Game of Thrones”, a série acompanha a disputa pelo poder dentro da Casa Targaryen. A trama começa com o reinado de Viserys I e a escolha de sua filha, Rhaenyra, como herdeira do Trono de Ferro.
A situação muda quando o rei se casa com Alicent Hightower, o que coloca em xeque a sucessão. A partir daí, surgem divisões entre os apoiadores de Rhaenyra e os aliados de Alicent, dando origem ao conflito entre Pretos e Verdes.
Na segunda temporada, a rivalidade se intensifica e evolui para uma guerra aberta entre as casas, com batalhas, alianças e dragões moldando o destino de Westeros.
A série já foi renovada para a quarta e última temporada, prevista para 2028.