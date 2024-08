Quando estreia a 3ª temporada de House of the Dragon? Veja data e previsões

A segunda temporada de "House of the Dragon" chegou ao fim neste domingo, 4. Com homenagens a "Game of Thrones" e promessa de batalha, os fãs seguem curiosos para enfim ver o início da guerra entre os Pretos e Verdes — e coroar quem vai acabar no trono de ferro.

A primeira temporada da série foi lançada em 21 de agosto de 2022. A segunda veio quase dois anos depois, lançada em 16 de junho deste ano.

Quando a HBO lançou os novos episódios em 2024, o estúdio também anunciou que o título já havia sido renovado para uma terceira temporada. "A Dança dos Dragões continua", dizia uma publicação do site oficial da HBO nas redes sociais.

Quando estreia a 3ª temporada de House of the Dragon?

Ainda sem previsão, a terceira temporada ainda não começou a ser gravada. Se seguir os mesmos caminhos do primeiro para o segundo ano, os novos episódios da série devem estrear em julho de 2026.

Como assistir a 2ª temporada de 'House of the Dragon'?

Todos os episódios de "House of the Dragon" estão disponíveis na plataforma de streaming da Max.

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.