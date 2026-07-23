O que é a BitMEX, corretora que ajudou a transformar o mercado de derivativos de criptomoedas

O anúncio do encerramento das operações da BitMEX marca o fim de uma das empresas mais influentes da história do mercado de criptomoedas.

Embora tenha perdido relevância nos últimos anos para concorrentes como Binance, Bybit e OKX, a corretora foi responsável por popularizar um produto financeiro que hoje domina a negociação de ativos digitais: os contratos futuros perpétuos, conhecidos como perpetual swaps.

Fundada em 2014 por Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, a BitMEX surgiu em um momento em que o mercado de criptomoedas ainda era concentrado principalmente na compra e venda à vista de bitcoin.

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A proposta da empresa era oferecer derivativos com elevada alavancagem, permitindo que investidores apostassem tanto na alta quanto na queda dos preços sem precisar possuir diretamente os ativos digitais.

Pioneira nos perpétuos

O maior legado da plataforma foi a criação e disseminação do contrato perpétuo de bitcoin. Diferentemente de um contrato futuro tradicional, que possui uma data de vencimento predeterminada, o contrato perpétuo pode permanecer aberto indefinidamente.

Para manter seu preço próximo ao do mercado à vista, o instrumento utiliza um mecanismo conhecido como funding rate, um pagamento periódico entre compradores e vendedores que incentiva o equilíbrio entre oferta e demanda. Esse modelo se tornou posteriormente o padrão da indústria de derivativos de criptomoedas.

A BitMEX lançou seu contrato perpétuo XBTUSD em 2016. O produto rapidamente ganhou liquidez e se tornou referência para operadores profissionais, fundos quantitativos e arbitradores. Ao longo dos anos seguintes, praticamente todas as grandes bolsas de criptomoedas passaram a oferecer versões semelhantes do instrumento, hoje responsável pela maior parte do volume global negociado em derivativos de ativos digitais.

Gráfico da evolução do total de ativos da BitMEX (crédito: DeFiLlama)

Alavancagem

Outro fator que diferenciou a corretora foi a oferta de níveis de alavancagem que chegavam a 100 vezes o capital investido em determinados contratos. Embora esse tipo de operação permitisse ganhos potencialmente elevados, também ampliava significativamente o risco de liquidação das posições.

Estudos acadêmicos que analisaram os dados da BitMEX mostraram que liquidações forçadas eram parte recorrente da dinâmica do mercado, especialmente em períodos de forte volatilidade do bitcoin.

Durante o ciclo de alta das criptomoedas entre 2017 e 2020, a BitMEX tornou-se uma das maiores bolsas de derivativos do setor. Em diversos momentos, o contrato perpétuo de bitcoin negociado na plataforma era utilizado como referência por investidores institucionais e operadores para medir o sentimento do mercado, acompanhar taxas de financiamento e identificar movimentos de liquidação em larga escala.

Problemas regulatórios

A influência da empresa, entretanto, passou a diminuir após o endurecimento da regulação sobre o setor.

Em outubro de 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusaram a BitMEX e seus fundadores de operar uma plataforma de derivativos sem implementar programas adequados de prevenção à lavagem de dinheiro e procedimentos de identificação de clientes (KYC), em violação da legislação americana.

Posteriormente, Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed se declararam culpados pelas acusações relacionadas ao Bank Secrecy Act. Em 2025, os três receberam perdão presidencial concedido por Donald Trump.

Após os processos regulatórios, a BitMEX reforçou seus controles de conformidade, tornou obrigatório o processo de identificação de usuários e perdeu parte da vantagem competitiva que havia construído durante os primeiros anos do mercado de criptoativos. Enquanto isso, concorrentes ampliaram sua oferta de produtos, passaram a listar centenas de ativos e conquistaram maior participação no segmento de derivativos.

Legado no mercado

Mesmo com a redução de sua presença no mercado, a empresa continuou se apresentando como a pioneira dos contratos perpétuos, um reconhecimento amplamente aceito na indústria e refletido na literatura acadêmica sobre derivativos de criptomoedas.

Atualmente, esse tipo de contrato representa o principal instrumento de negociação de alavancagem no mercado cripto e movimenta diariamente dezenas de bilhões de dólares em bolsas ao redor do mundo.

O anúncio do encerramento das operações encerra a trajetória de uma plataforma que, embora tenha enfrentado problemas regulatórios e perdido espaço para rivais mais recentes, deixou uma marca permanente na infraestrutura financeira do mercado de ativos digitais.

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