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EUA afirmam que ICE priorizará segurança e não deportações durante a Copa do Mundo

No entanto, condição migratória será um fator caso seja detectada uma ameaça direta à segurança do torneio

ICE: Tom Homan, diretor do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) (Getty Images via AFP)

ICE: Tom Homan, diretor do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) (Getty Images via AFP)

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 6 de junho de 2026 às 14h59.

Tom Homan, diretor do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), disse neste sábado, 6, que o órgão concentrará seus esforços durante a próxima Copa do Mundo de futebol em garantir a "segurança nacional" e a proteção do torneio, e não na aplicação das leis migratórias.

"Temos uma responsabilidade de segurança nacional que vamos cumprir", afirmou Homan à emissora ABC, explicando que a prioridade da missão "não é prender pessoas que estão no país de forma ilegal", mas sim manter o campeonato a salvo de ameaças maiores.

No entanto, Homan alertou que a condição migratória será um fator caso seja detectada uma ameaça direta à segurança do torneio.

"Se encontrarmos um problema de segurança nacional e ele envolver um estrangeiro ilegal, é claro que tomaremos medidas a respeito", comentou.

Ao ser questionado sobre se o público em geral e os visitantes estrangeiros vindos de outros países deveriam se preocupar com possíveis prisões migratórias por parte do ICE durante o torneio, Homan insistiu que o foco da agência está exclusivamente blindado na prevenção de riscos e na logística de proteção.

"Estamos focados nos problemas de segurança nacional e é nisso que vamos nos concentrar", concluiu o chamado 'czar da fronteira'.

A Copa do Mundo será disputada de forma conjunta nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Acompanhe tudo sobre:ImigraçãoEstados Unidos (EUA)

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