20 de novembro: o que fecha e o que abre em SP no feriado?

Com o feriado nacional da Consciência Negra nessa quinta-feira, 20, alguns serviços do estado e da cidade de São Paulo estarão fechados ou funcionarão em horários reduzidos.

Na capital paulista, o rodízio de carros está suspenso na quinta e na sexta-feira, 21, devido à redução na circulação de veículos no feriado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar a Operação Estrada para o feriado prolongado.

Já as Ciclofaixas de Lazer funcionam normalmente no feriado, mas estarão suspensas no domingo, 23, em função da aplicação da prova da FUVEST, o exame vestibular da Universidade de São Paulo.

Durante o feriado, algumas ruas e avenidas estarão abertas para pedestres das 9h às 16h. São elas:

Liberdade

Av. Paulista

Minhocão

Rua dos Aflitos

Rua dos Estudantes — entre Avenida da Liberdade e Rua da Glória

— entre Avenida da Liberdade e Rua da Glória Rua Américo de Campos — entre Rua Galvão Bueno e Rua da Glória

— entre Rua Galvão Bueno e Rua da Glória Rua Galvão Bueno — entre Rua dos Estudantes e Rua Américo de Campos

O que abre e fecha em 20 de novembro

Saúde

Hospitais estaduais funcionam normalmente para atendimentos de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, internação e centros cirúrgicos.

Poupatempo

As 245 unidades do Poupatempo estarão fechadas na quinta-feira,20. O atendimento presencial retorna na sexta, 21.

No entanto, durante o feriado, os cidadãos podem acessar mais de 3,5 mil serviços digitais, que estarão disponíveis 24 horas.

Transportes

Na CPTM, os intervalos na quinta serão equivalentes aos de domingo e voltam ao normal na sexta. A empresa acompanhará o movimento e poderá inserir mais trens, se necessário, para atender à demanda. Já no Metrô, na quinta, a operação será de feriado e na sexta-feira, 21, de dia útil em todas as linhas.

Devido ao festival Cena 2k, na Neo Química Arena, entre sexta e segunda, as estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim do Metrô funcionarão 24 horas. Todas as demais estações e transferências da CPTM e do Metrô estarão abertas durante a madrugada somente para desembarque.

O bilhete digital QR Code pode ser comprado via WhatsApp, aplicativo TOP, ATMs e mais de 8 mil pontos de venda. Já o embarque de bicicletas é liberado o dia todo nos fins de semana e feriados.

Sabesp

Os serviços de atendimento telefônico, WhatsApp e Agência Virtual permanecem disponíveis 24 horas. O atendimento com operadores funciona diariamente, das 8h às 21h, inclusive no feriado.

Parques urbanos

Os parques administrados pelo estado terão horários específicos, disponíveis no site oficial da Secretaria de Meio Ambiente. O Parque da Consciência Negra, localizado em Cidade Tiradentes, receberá uma programação dedicada à data.

Instituições culturais

A maioria dos museus, centros culturais e bibliotecas opera com horários especiais. Confira no site de cada um.

Defesa Civil

O atendimento para emergências da Defesa Civil permanece ativo pelos telefones 199 e (11) 2193-8888 e pelo e-mail institucional.