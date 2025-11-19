20 de novembro: o que fecha e o que abre em SP no feriado?

Feriado: saiba como será o funcionamento dos serviços em São Paulo (Leandro Fonseca /Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19h41.
Com o feriado nacional da Consciência Negra nessa quinta-feira, 20, alguns serviços do estado e da cidade de São Paulo estarão fechados ou funcionarão em horários reduzidos.
Na capital paulista, o rodízio de carros está suspenso na quinta e na sexta-feira, 21, devido à redução na circulação de veículos no feriado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar a Operação Estrada para o feriado prolongado.
Já as Ciclofaixas de Lazer funcionam normalmente no feriado, mas estarão suspensas no domingo, 23, em função da aplicação da prova da FUVEST, o exame vestibular da Universidade de São Paulo.
Durante o feriado, algumas ruas e avenidas estarão abertas para pedestres das 9h às 16h. São elas:
Hospitais estaduais funcionam normalmente para atendimentos de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, internação e centros cirúrgicos.
As 245 unidades do Poupatempo estarão fechadas na quinta-feira,20. O atendimento presencial retorna na sexta, 21.
No entanto, durante o feriado, os cidadãos podem acessar mais de 3,5 mil serviços digitais, que estarão disponíveis 24 horas.
Na CPTM, os intervalos na quinta serão equivalentes aos de domingo e voltam ao normal na sexta. A empresa acompanhará o movimento e poderá inserir mais trens, se necessário, para atender à demanda. Já no Metrô, na quinta, a operação será de feriado e na sexta-feira, 21, de dia útil em todas as linhas.
Devido ao festival Cena 2k, na Neo Química Arena, entre sexta e segunda, as estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim do Metrô funcionarão 24 horas. Todas as demais estações e transferências da CPTM e do Metrô estarão abertas durante a madrugada somente para desembarque.
O bilhete digital QR Code pode ser comprado via WhatsApp, aplicativo TOP, ATMs e mais de 8 mil pontos de venda. Já o embarque de bicicletas é liberado o dia todo nos fins de semana e feriados.
Os serviços de atendimento telefônico, WhatsApp e Agência Virtual permanecem disponíveis 24 horas. O atendimento com operadores funciona diariamente, das 8h às 21h, inclusive no feriado.
Os parques administrados pelo estado terão horários específicos, disponíveis no site oficial da Secretaria de Meio Ambiente. O Parque da Consciência Negra, localizado em Cidade Tiradentes, receberá uma programação dedicada à data.
A maioria dos museus, centros culturais e bibliotecas opera com horários especiais. Confira no site de cada um.
O atendimento para emergências da Defesa Civil permanece ativo pelos telefones 199 e (11) 2193-8888 e pelo e-mail institucional.