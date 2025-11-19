Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

20 de novembro: o que fecha e o que abre em SP no feriado?

Programação inclui operação do Metrô e CPTM, serviço de saúde, atendimento da Sabesp, Poupatempo e funcionamento de museus e teatros

Feriado: saiba como será o funcionamento dos serviços em São Paulo (Leandro Fonseca /Exame)

Feriado: saiba como será o funcionamento dos serviços em São Paulo (Leandro Fonseca /Exame)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19h41.

Tudo sobreFeriados
Saiba mais

Com o feriado nacional da Consciência Negra nessa quinta-feira, 20, alguns serviços do estado e da cidade de São Paulo estarão fechados ou funcionarão em horários reduzidos.

Na capital paulista, o rodízio de carros está suspenso na quinta e na sexta-feira, 21, devido à redução na circulação de veículos no feriado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar a Operação Estrada para o feriado prolongado.

Já as Ciclofaixas de Lazer funcionam normalmente no feriado, mas estarão suspensas no domingo, 23, em função da aplicação da prova da FUVEST, o exame vestibular da Universidade de São Paulo.

Durante o feriado, algumas ruas e avenidas estarão abertas para pedestres das 9h às 16h. São elas:

  • Liberdade
  • Av. Paulista 
  • Minhocão
  • Rua dos Aflitos
  • Rua dos Estudantes — entre Avenida da Liberdade e Rua da Glória
  • Rua Américo de Campos — entre Rua Galvão Bueno e Rua da Glória
  • Rua Galvão Bueno — entre Rua dos Estudantes e Rua Américo de Campos

O que abre e fecha em 20 de novembro

Saúde

Hospitais estaduais funcionam normalmente para atendimentos de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, internação e centros cirúrgicos.

Poupatempo

As 245 unidades do Poupatempo estarão fechadas na quinta-feira,20. O atendimento presencial retorna na sexta, 21.

No entanto, durante o feriado, os cidadãos podem acessar mais de 3,5 mil serviços digitais, que estarão disponíveis 24 horas.

Transportes

Na CPTM, os intervalos na quinta serão equivalentes aos de domingo e voltam ao normal na sexta. A empresa acompanhará o movimento e poderá inserir mais trens, se necessário, para atender à demanda. Já no Metrô, na quinta, a operação será de feriado e na sexta-feira, 21, de dia útil em todas as linhas.

Devido ao festival Cena 2k, na Neo Química Arena, entre sexta e segunda, as estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim do Metrô funcionarão 24 horas. Todas as demais estações e transferências da CPTM e do Metrô estarão abertas durante a madrugada somente para desembarque.

O bilhete digital QR Code pode ser comprado via WhatsApp, aplicativo TOP, ATMs e mais de 8 mil pontos de venda. Já o embarque de bicicletas é liberado o dia todo nos fins de semana e feriados.

Sabesp

Os serviços de atendimento telefônico, WhatsApp e Agência Virtual permanecem disponíveis 24 horas. O atendimento com operadores funciona diariamente, das 8h às 21h, inclusive no feriado.

Parques urbanos

Os parques administrados pelo estado terão horários específicos, disponíveis no site oficial da Secretaria de Meio Ambiente. O Parque da Consciência Negra, localizado em Cidade Tiradentes, receberá uma programação dedicada à data. 

Instituições culturais

A maioria dos museus, centros culturais e bibliotecas opera com horários especiais. Confira no site de cada um.

Defesa Civil

O atendimento para emergências da Defesa Civil permanece ativo pelos telefones 199 e (11) 2193-8888 e pelo e-mail institucional.

Acompanhe tudo sobre:FeriadosEstado de São Paulo

Mais de Pop

Oasis já faturou pelo menos R$ 92 milhões com shows em São Paulo

Lucro de 'Baby Shark' não acompanha sucesso global do vídeo no YouTube

Feriados em dezembro de 2025: confira o calendário e datas comemorativas

1ª novela vertical da Globo estreia dia 25; veja quem está no elenco

Mais na Exame

Ciência

Morre uma estrela? Confira imagem de uma 'explosão' estrelar

Mercados

Ações de empresa de dono do Twitter disparam após projeção bilionária

Marketing

Ginga investe R$ 2,5 mi e transforma Diva em consultoria de futuros

Brasil

Motta rebate Lula e expõe crise política gerada pelo PL Antifacção