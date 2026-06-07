Empreendedores de 620 cidades já têm negócios digitais com faturamento acima de R$ 1 milhão

A economia digital começa a redesenhar a distribuição de renda e oportunidades no Brasil. Com a expansão da internet e das ferramentas de inteligência artificial, empreendedores de cidades fora dos grandes centros passaram a vender conhecimento, serviços e produtos digitais para clientes em todo o país e no exterior.

Um levantamento da Hotmart, plataforma de negócios digitais, identificou operações com faturamento líquido acumulado superior a R$ 1 milhão em 620 municípios brasileiros. Os casos estão espalhados por 25 estados e pelo Distrito Federal

Segundo os dados, um em cada três empreendedores da plataforma já realiza vendas internacionais, alcançando consumidores em mais de 180 países. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial reduziu em 33% o tempo necessário para um criador fazer sua primeira venda.

“Mais do que um dado isolado, o levantamento revelou uma transformação econômica importante, mostrando que o empreendedorismo digital já é uma realidade em cidades de diferentes portes e regiões do país”, afirma Nathalia Cavalieri, vice-presidente sênior de Comunicação e Experiência do Cliente da Hotmart. “O estudo busca justamente mostrar como essa nova dinâmica está ampliando as possibilidades de geração de renda e crescimento econômico por todo o Brasil”, diz.

A expectativa é que a combinação entre inteligência artificial, maior acesso à internet e ferramentas de internacionalização continue acelerando o surgimento de novos negócios digitais fora dos grandes centros urbanos.

Uma nova geografia econômica

A pesquisa da Hotmart aponta para o surgimento de uma nova dinâmica de geração de renda baseada na economia do conhecimento. O principal ativo desses empreendedores não é uma fábrica ou uma rede de lojas, mas a capacidade de transformar experiência profissional em produtos digitais escaláveis.

Segundo a executiva, a localização geográfica deixou de ser um fator decisivo quando o empreendedor consegue converter conhecimento especializado em cursos, mentorias, assinaturas ou outros formatos digitais.

“Nos últimos dez anos, o acesso à internet no Brasil passou de cerca de 54% para 86% da população. Esse cenário reduziu significativamente as barreiras para empreender. Os dados mostram que empreendedorismo digital já não é um fenômeno concentrado em uma única região, mas uma realidade nacional”, afirma Nathalia.

O fenômeno aparece em municípios de diferentes portes. Em São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, os advogados Victor Carvalho e Ambrenna Carvalho criaram a Acadiprev, negócio voltado para advocacia previdenciária que já formou mais de 46 mil alunos em todo o Brasil.

Em São João do Itaperiú, em Santa Catarina, cidade com cerca de 4,5 mil habitantes, Diana Demarchi transformou sua experiência em modelagem e costura na Escola de Costurar, uma operação digital que atende alunos em diferentes mercados.

Onde estão os negócios milionários

Apesar disseminado por cidades de diferentes portes, a região Sudeste concentra o maior número de municípios com operações milionárias identificadas pela Hotmart.

São Paulo lidera com 160 cidades, seguido por Minas Gerais, com 98, e Rio de Janeiro, com 37. No Sul, o Rio Grande do Sul aparece com 72 municípios, Paraná com 56 e Santa Catarina com 51.

O levantamento também identificou negócios milionários em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além de todos os estados do Nordeste e de cinco estados da região Norte.

IA reduz tempo para primeira venda

A inteligência artificial aparece como um dos principais motores dessa expansão.

Segundo o levantamento, o tempo médio para a primeira venda caiu de mais de 50 dias para 33 dias. A tecnologia também acelerou o alcance de marcos de faturamento de R$ 100 mil reais e de R$ 1 milhão.

Na prática, a IA vem sendo utilizada em atividades como atendimento a clientes, suporte a alunos, gestão financeira, recuperação de pagamentos e conversão de potenciais compradores.

A empresa também testa ferramentas de legendagem automática e dublagem, recursos que podem ampliar o alcance internacional dos produtores de conteúdo e reduzir obstáculos relacionados ao idioma.