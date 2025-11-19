Rodízio suspenso em SP nesta sexta, 21, após feriado da Consciência Negra

Feriado: rodízio está suspenso nestas quinta e sexta-feira (LEVI BIANCO - BRAZIL PHOTO PRESS/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20h54.
O Rodízio Municipal de Veículos está suspenso na próxima sexta-feira, 21. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 19, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que afirmou que a suspensão considera a provável redução de circulação de veículos em razão do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, na quinta-feira, 20.
A decisão engloba apenas o rodízio de veículos. As demais restrições de trânsitos seguem mantidas para essa sexta-feira:
Já no feriado, dia 20, todas essas restrições estarão suspensas. As ciclofaixas de lazer também serão ativadas nesta quinta-feira.
O dia da Consciência Negra foi declarado como feriado nacional em novembro de 2023 com a sanção da lei 14.759/2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei teve origem a partir de um projeto do Senado, o PL 3268/21, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.
2024 foi o primeiro ano em que a data foi comemorada em escala nacional. Antes da promulgação da Lei, a data já era feriado em seis estados e cerca de 1.200 municípios. “A celebração em âmbito nacional é um chamado para que toda a população possa refletir sobre a identidade do Brasil”, afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em 2024.