Rodízio suspenso em SP nesta sexta, 21, após feriado da Consciência Negra

O Rodízio Municipal de Veículos está suspenso na próxima sexta-feira, 21. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 19, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que afirmou que a suspensão considera a provável redução de circulação de veículos em razão do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, na quinta-feira, 20.

A decisão engloba apenas o rodízio de veículos. As demais restrições de trânsitos seguem mantidas para essa sexta-feira:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.

Já no feriado, dia 20, todas essas restrições estarão suspensas. As ciclofaixas de lazer também serão ativadas nesta quinta-feira.

Feriado nacional desde 2023

O dia da Consciência Negra foi declarado como feriado nacional em novembro de 2023 com a sanção da lei 14.759/2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei teve origem a partir de um projeto do Senado, o PL 3268/21, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

2024 foi o primeiro ano em que a data foi comemorada em escala nacional. Antes da promulgação da Lei, a data já era feriado em seis estados e cerca de 1.200 municípios. “A celebração em âmbito nacional é um chamado para que toda a população possa refletir sobre a identidade do Brasil”, afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em 2024.