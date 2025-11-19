Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Rodízio suspenso em SP nesta sexta, 21, após feriado da Consciência Negra

CET suspendeu o rodízio por conta da redução na circulação de veículos que acontece no feriado prolongado

Feriado: rodízio está suspenso nestas quinta e sexta-feira (LEVI BIANCO - BRAZIL PHOTO PRESS/Getty Images)

Feriado: rodízio está suspenso nestas quinta e sexta-feira (LEVI BIANCO - BRAZIL PHOTO PRESS/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20h54.

Tudo sobreFeriados
Saiba mais

O Rodízio Municipal de Veículos está suspenso na próxima sexta-feira, 21. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 19, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que afirmou que a suspensão considera a provável redução de circulação de veículos em razão do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, na quinta-feira, 20.

A decisão engloba apenas o rodízio de veículos. As demais restrições de trânsitos seguem mantidas para essa sexta-feira:

  • Rodízio de veículos pesados (caminhões);
  • Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);
  •  Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);
  • Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.

Já no feriado, dia 20, todas essas restrições estarão suspensas. As ciclofaixas de lazer também serão ativadas nesta quinta-feira.

Feriado nacional desde 2023

O dia da Consciência Negra foi declarado como feriado nacional em novembro de 2023 com a sanção da lei 14.759/2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei teve origem a partir de um projeto do Senado, o PL 3268/21, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

2024 foi o primeiro ano em que a data foi comemorada em escala nacional. Antes da promulgação da Lei, a data já era feriado em seis estados e cerca de 1.200 municípios. “A celebração em âmbito nacional é um chamado para que toda a população possa refletir sobre a identidade do Brasil”, afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em 2024.

Acompanhe tudo sobre:FeriadosRodízio de veículos

Mais de Brasil

Motta rebate Lula e expõe crise política gerada pelo PL Antifacção

Novo caça Gripen FAB 4111 realiza 1º voo no Brasil

Após bloquear Rodoanel, motorista confessa ter inventado história de falsa bomba à polícia

20 de novembro: tem rodízio no feriado da Consciência Negra em SP?

Mais na Exame

Ciência

'Tirou com o tijolão'? Foto da NASA de cometa 'alienígena' decepciona

Mundo

Irã demonstra interesse em retomar negociações nucleares com os EUA, mas com condições

Mercados

Target registra queda de 19% no lucro do 3º trimestre e revisa guidance para 2025

ESG

COP31 será na Turquia, com presidência australiana