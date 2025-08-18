Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 com 8 mil vagas; veja cronograma

A Fuvest abriu nesta segunda-feira, 18, as inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP), com prazo até 7 de outubro. A taxa de participação custa R$ 211.

Os candidatos devem acessar o site oficial da fundação, onde também foi publicado o Guia do Estudante, com todas as orientações do processo seletivo.

Ao todo, são mais de 8 mil vagas distribuídas entre cursos de diversas áreas, com cotas para alunos de escola pública e para candidatos pretos, pardos e indígenas.

O exame segue dividido em duas fases, além de provas específicas para cursos como Música e Artes Visuais.

Veja o cronograma do vestibular Fuvest 2026

Inscrições: de 18 de agosto a 7 de outubro de 2025

Primeira fase: 23 de novembro de 2025

Provas específicas: de 9 a 12 de dezembro de 2025

Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025

Resultado – primeira chamada: 23 de janeiro de 2026

Escolha do local da prova: 13 a 17 de outubro de 2025

Para se inscrever, é necessário ter CPF, documento oficial com foto, endereço de e-mail e uma imagem de rosto recente. A escolha do local de prova será por ordem de confirmação da inscrição.

O vestibular da Fuvest é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil, sendo a principal forma de acesso aos cursos da USP.