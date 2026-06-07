Inglaterra chega à Copa de 2026 com elenco estrelado e sonho de encerrar jejum histórico

A Inglaterra chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais candidatas ao título. Vice-campeã da Eurocopa e dona de um dos elencos mais valiosos do torneio, a seleção inglesa aposta em uma geração repleta de estrelas para tentar conquistar seu segundo Mundial e acabar com uma espera de 60 anos.

Ao longo dos últimos ciclos, os ingleses deixaram para trás a fama de equipe excessivamente física e passaram a desenvolver um futebol mais técnico, dinâmico e versátil. O resultado é uma seleção capaz de controlar a posse de bola, pressionar sem ela e explorar transições rápidas com a mesma eficiência.

Jude Bellingham é o cérebro da equipe

Se existe um jogador que simboliza a atual Inglaterra, esse nome é Jude Bellingham. O meia do Real Madrid é o principal responsável por conectar defesa e ataque. Com grande capacidade física, inteligência tática e qualidade técnica, ele consegue participar da construção das jogadas, infiltrar na área e contribuir defensivamente.

Sua versatilidade permite que a Inglaterra altere sua estrutura durante as partidas sem precisar realizar substituições. Mais do que uma estrela individual, Bellingham é o motor que faz o sistema funcionar.

Harry Kane continua sendo a referência

Mesmo com o surgimento de uma nova geração, Harry Kane segue sendo a principal referência ofensiva da seleção.

O atacante não atua apenas como finalizador. Frequentemente recua para participar da construção, atraindo zagueiros e criando espaços para as infiltrações dos pontas e dos meias.

Sua capacidade de associar-se aos companheiros é uma das razões para o ataque inglês ser tão difícil de marcar. Além disso, Kane chega ao torneio como o maior artilheiro da história da seleção.

Velocidade pelos lados é uma das armas

A Inglaterra tem diversas opções para atuar pelos corredores. Jogadores como Bukayo Saka e Anthony Gordon oferecem características diferentes, permitindo que a equipe adapte sua estratégia conforme o adversário.

Essa variedade faz com que o ataque inglês seja um dos mais imprevisíveis da competição. Além de Bellingham, a Inglaterra conta com meio-campistas que oferecem equilíbrio e intensidade.

Declan Rice desempenha papel fundamental na proteção da defesa e na recuperação da posse. Sua presença permite que os jogadores mais ofensivos tenham liberdade para atacar.

Ao mesmo tempo, atletas com maior qualidade criativa ajudam a equipe a manter o controle do jogo quando enfrentam adversários mais fechados. A combinação entre força física e capacidade técnica é um dos grandes diferenciais da seleção.

Pressão e transições rápidas

Sem a bola, a Inglaterra costuma pressionar alto para recuperar a posse rapidamente. Quando consegue roubar a bola em zonas avançadas, procura acelerar as jogadas, aproveitando a velocidade de seus atacantes. Esse comportamento faz com que a equipe seja perigosa tanto em ataques posicionais quanto em contra-ataques.

A intensidade física dos ingleses continua sendo uma característica marcante, mas agora associada a uma organização tática muito mais sofisticada.

Os possíveis pontos fracos

Apesar do enorme talento disponível, a Inglaterra ainda convive com algumas dúvidas defensivas. Em determinados momentos, a equipe pode sofrer contra adversários que conseguem explorar os espaços deixados pelos laterais ou superar a primeira linha de pressão.

Além disso, a pressão histórica por resultados em grandes competições costuma acompanhar a seleção em todos os torneios. O desafio será transformar o favoritismo em desempenho dentro de campo.

Por que a Inglaterra é candidata ao título?

Poucas seleções chegam à Copa do Mundo de 2026 com tanta profundidade de elenco. A Inglaterra reúne jogadores de elite em praticamente todas as posições, tem alternativas táticas para diferentes cenários e conta com atletas acostumados a disputar os maiores jogos do futebol europeu.

Com Jude Bellingham vivendo o auge da carreira, Harry Kane liderando o ataque e uma geração repleta de talentos, os ingleses aparecem entre os principais favoritos para levantar a taça e finalmente encerrar o longo jejum iniciado após o título conquistado em 1966.