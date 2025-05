Hoje, 13 de maio, marca os 137 anos da abolição da escravatura no Brasil, quando a assinatura da Lei Áurea oficializou que negros em trabalho forçado estariam livres. Na data, após a assinatura da Princesa Isabel, cerca de 700 mil pessoas foram libertas dessa condição.

Embora a data represente o fim legal da escravidão, ela também simboliza uma “liberdade formal”, sem políticas públicas efetivas para a integração dos ex-escravizados à sociedade. O processo de abolição foi gradual e conservador, mas sem garantir uma cidadania plena aos negros libertos.

Após a assinatura da Lei Áurea, os negros ficaram sem qualquer apoio econômico ou social, o que perpetuou na marginalização e desigualdade de acessos a essa população. O 13 de maio, portanto, celebra o fim da escravidão de forma legal, mas não reflete a real inclusão da população negra na sociedade brasileira. A falta de reparações e políticas públicas deixou um legado de exclusão que ainda é sentido hoje.

Por que o Dia da Consciência Negra não é em 13 de maio?

O 13 de maio não é considerado um dia de celebração pelo movimento negro, pois a abolição formal não resultou em avanços concretos para a população negra. Embora tenha representado a liberdade legal, o Brasil não ofereceu apoio social ou econômico para os negros libertos, que, sem renda ou acesso aos serviços básicos de cidadania, continuaram à margem da sociedade.

O movimento negro, especialmente a partir dos anos 1960, passou a celebrar o 20 de novembro como uma data mais representativa da luta da população negra. Este dia é marcado pela morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que foi um símbolo da resistência à escravidão e do combate ao racismo estrutural no Brasil.

Por que o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra?

O 20 de novembro foi instituído oficialmente como o Dia Nacional da Consciência Negra pela Lei nº 12.519, em 2011, em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder que simboliza a resistência contra a escravidão e a luta pela liberdade. A data remete ao legado de Zumbi, que, ao contrário do 13 de maio, representa uma resistência ativa contra a opressão.

O Quilombo dos Palmares, que ele liderava, foi a maior comunidade de resistência de escravizados fugitivos, mostrando uma luta constante contra a opressão colonial.

Essa data tem se consolidado como o momento de valorizar a cultura negra, refletir sobre os desafios atuais da população negra e reforçar o compromisso com a igualdade racial e o combate ao racismo estrutural. O 20 de novembro é um símbolo de luta, resistência e consciência negra, mais alinhado com as conquistas e as demandas do movimento negro.