Kanye West: entenda o que está impedindo o show do cantor no Brasil

O rapper norte-americano Kanye West, hoje autointitulado apenas como Ye, tem (ou teria) um show marcado para o próximo dia 29 em São Paulo. O problema é que o evento ainda não tem local definido há pouco mais de duas semanas de sua realização.

A polêmica começou na última sexta-feira, 8, quando a Prefeitura de São Paulo afirmou, em uma nota à Folha de S.Paulo, que cancelou a locação do Autódromo de Interlagos para o show devido a polêmicas envolvendo o cantor por apologia ao nazismo. "A atual gestão não compactua com qualquer conduta criminosa de apologia ao nazismo e/ou racismo e, por isso, não permitirá eventos com essa conotação em equipamentos municipais."

Em seguida, o prefeito Ricardo Nunes também se manifestou. Na terça-feira, 11, ele declarou que “em equipamento público da prefeitura, ninguém que faça apologia ao nazismo vai tocar ou cantar nem uma palavra."

Também em resposta à Folha de S.Paulo, a Holding Entretenimento & Networking, produtora que organiza o evento, disse que ficou surpresa com a decisão do município. "Do meu ponto de vista, foi uma sacanagem. Só pagamos o artista porque eles confirmaram o local. Como você dá uma guia de pagamento e confirma o local, num show gigantesco, caro para caramba? O descaso deles é absurdo”, afirmou Guilherme Cavalcante, um dos sócios da produtora.

Apologia ao nazismo

Essa não é a primeira vez que Ye tem contratos e apresentações cancelados por envolvimento com polêmicas. Em maio, o cantor de 48 também teve um show cancelado na Coreia do Sul. Este ano, Kanye lançou uma música chamada 'Heil Hittler', que foi banida das plataformas digitais como Youtube, Spotfy e Deezer. A parceria do artista com a Adidas para a produção dos tênis Yezzy foi descontinuada.

Recentemente, Ye também declarou ser um homem "racista, nazista e gordofóbico." Outra controvérsia em que o rapper se envolveu foi a defesa que realizou de seu amigo, o também rapper Sean Diddy Combs. Diddy está sendo julgado por diversas acusações, dentre elas estupro e tráfico humano.

O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil contra o cantor por apologia ao nazismo em sua música 'Heil Hitler'. A decisão prevê que, caso Kanye cante ou divulgue qualquer música que faça alusão ao nazismo, será preso em flagrante e terá que responder a uma ação civil por danos morais.

“Não permitir que o cantor KANYE WEST — cujo nome artístico é ”YE” — no recinto do Autódromo de Interlagos ou qualquer outro lugar no território brasileiro promova, cante, divulgue ao público música intitulada “Heil Hitler” ou qualquer outra música que faça alusão ao nazismo, utilize camiseta com suástica, símbolo ampla e historicamente associado ao nazismo ou qualquer outro símbolo nazista, dirigido ao público, em mídias sociais, ou qualquer outro veículo de comunicação ou exposição ao público”, diz o inquérito.

Alternativas para o show

Apesar de todos os entraves, a organização diz que a apresentação vai acontecer porque já pagou um cachê de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) a Kanye West. Segundo Cavalcante, "é um valor de cachê muito alto que foi pago. Não tem como cancelar o show. Ele tem que acontecer. Mas também não dá pra fazer em qualquer lugar."

A empresa segue vendendo ingressos no site oficial com entradas a partir de R$ 600. Até o momento, mais de 30 mil pessoas já compraram ingressos. Nesta semana, os fãs receberam um questionário da produtora para avaliar as possíveis alternativas para a realização do show. Dentre as opções oferecidas estão o adiamento da apresentação, a mudança para um lugar menor, o cancelamento com reembolso e até a participação em um festival.

Também foi levantada a possibilidade de Kanye West se apresentar no Cena2k, um festival de rap que reúne diversos artistas entre os dias 21 e 23 de novembro na NeoQuímica Arena, estádio do Corinthians, com um dia exclusivo para o cantor americano. Tanto o festival quando o show têm a mesma plataforma de venda de ingressos, a Q2.

Até agora, não há qualquer confirmação de que o artista entrará para o line-up do festival. A empresa afirma que está atuando para esclarecer e resolver a situação da "melhor forma possível" e que, em breve, novas informações serão divulgadas.