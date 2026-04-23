20 anos do Spotify: por que modelo levou 15 anos para dar lucro

O Spotify ficou mais de uma década no vermelho até provar que seu modelo de negócio era sustentável. Fundada em 2006, a empresa só registrou seu primeiro ano completo de lucro operacional em 2024 — após cerca de 15 anos operando com prejuízo enquanto expandia sua base global de usuários.

A demora não foi um erro de execução, mas parte central da estratégia. Desde o início, o serviço adotou um modelo "freemium" que prioriza escala: oferece acesso gratuito com anúncios para atrair usuários e converte parte deles em assinantes pagos ao longo do tempo.

Por que o Spotify demorou tanto para lucrar

O principal entrave está na estrutura de custos. Cerca de 70% da receita do Spotify é repassada a detentores de direitos — como Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Music Group. Isso deixa apenas cerca de 30% para cobrir despesas operacionais, tecnologia e marketing.

Com margens comprimidas, crescer de forma gradual não seria suficiente para sustentar o negócio. A alternativa foi expandir agressivamente: lançar o serviço em mais de 180 países, diversificar planos (família, estudante) e investir em novas frentes, como podcasts e audiolivros.

Essa estratégia elevou a receita, mas também prolongou os prejuízos. Em 2023, o Spotify faturou 13,24 bilhões de euros. No ano seguinte, finalmente alcançou lucro operacional de cerca de 1,4 bilhão de euros.

O freemium como estratégia de conversão

A versão gratuita nunca foi pensada como benefício ao usuário, mas como porta de entrada. Com anúncios, limitações de reprodução e ausência de downloads, a experiência funciona como incentivo à migração para planos pagos.

Esse mecanismo se mostrou eficiente. Hoje, entre 80% e 87% da receita da empresa vem de assinaturas, e não de publicidade — uma inversão relevante para um serviço que nasceu com acesso gratuito como base.

A aposta do Spotify só funciona em grande escala. Em 2025, a empresa alcançou 751 milhões de usuários ativos mensais e 290 milhões de assinantes pagos, consolidando a liderança global no streaming de música à frente de Apple Music e Amazon Music.

Esse volume é o que torna viável um modelo com margens reduzidas. Sem centenas de milhões de usuários, a fatia de receita que fica com a empresa não seria suficiente para cobrir os custos.

O caso do Spotify consolidou uma tese pouco convencional: em alguns setores digitais, lucrar cedo pode comprometer o crescimento. Ao priorizar escala por mais de uma década, a empresa conseguiu transformar um mercado dominado pela pirataria em um modelo baseado em assinaturas.