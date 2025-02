Spotify tem primeiro ano de lucro e ações sobem

As ações do serviço de streaming de música Spotify subiam mais de 11% em Nova York, perto das 16h; Por trás do otimismo dos investidores está a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024, quando a companhia teve seu primeiro ano de lucratividade.

A companhia sueca registrou lucro líquido de 367 milhões de euros, revertendo o prejuízo de 70 milhões de euros do mesmo período de 2023.

Por outro lado, a receita trimestral do Spotify alcançou 4,24 bilhões de euros, representando um crescimento de 16% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A margem bruta também teve expansão de 5,55 pontos percentuais em relação ao ano anterior, alcançando o recorde histórico de 32,2%. Enquanto o lucro operacional subiu para 477 milhões euros.

Novos assinantes

De outubro a dezembro, o Spotify registrou um crescimento de 12% no número mensal de usuários ativos, alcançando 675 milhões, marcando o melhor desempenho histórico para o período e superou a expectativa da empresa em 10 milhões. Apenas a América Latina representa 22% dos usuários ativos mensais do serviço de streaming no mundo, diz o relatório divulgado nesta terça-feira.

O total de assinantes premium subiu 11%, totalizando 263 milhões. Para o primeiro trimestre de 2025, a empresa projeta adicionar três milhões de usuários ativos e mais dois milhões de assinantes premium.

Perspectivas para 2025

O Spotify desponta como o maior streaming de música do mundo em termos de usuários ativos mensais. O concorrente mais próximo da plataforma é o Apple Music. Mas, a fabricante do iPhone pode estar se esforçando para ultrapassar o Spotify em 2025, de acordo com informações do site Fast Company.

Nesta segunda-feira, 4, a Apple anunciou que está oferecendo aos novos assinantes do Apple Music seis meses do serviço de streaming de música por apenas US$ 2,99. Isso equivale a menos de 50 centavos por mês e mostra a ousada estratégia financeira da Apple, se isso significar ganhar algumas das centenas de milhões de assinantes atuais do Spotify, que atualmente pagam US$ 11,99 por mês por planos individuais.

Apesar da disputa com a Apple, o CEO e fundador do Spotify, Daniel Ek, manifestou otimismo com o desempenho que a empresa pode apresentar neste ano.

"Estou muito animado para 2025 e confiante sobre onde estamos tanto como produto quanto como negócio. Continuaremos apostando em iniciativas que gerem impactos a longo prazo, aumentando nossa velocidade enquanto mantemos os níveis de eficiência que alcançamos no ano passado. É essa combinação que nos permitirá construir a melhor e mais valiosa experiência para o usuário, crescer de forma sustentável e entregar criatividade para o mundo", declarou Daniel Ek, em um comunicado.