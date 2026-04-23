Quais são os álbums mais ouvidos da história do Spotify? Veja ranking

Lista, lançada em comemoração aos 20 anos de fundação do straming, reúne os discos com maior volume de streams da história do serviço

Bad Bunny: cantor porto-riquenho foi o artista mais ouvido do Spotify em 2025. (Montagem EXAME/Canva/Getty Images)

Bad Bunny: cantor porto-riquenho foi o artista mais ouvido do Spotify em 2025. (Montagem EXAME/Canva/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h06.

O Spotify divulgou a lista dos álbuns mais ouvidos de sua história como parte das comemorações de 20 anos desde a fundação da empresa.

O ranking é liderado por Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, e reflete a consolidação do streaming como principal forma de consumo musical no mundo.

Lançado em 2022, o disco ocupa a primeira posição impulsionado por alto volume de reproduções contínuas e forte presença em playlists globais. Na sequência aparecem nomes recorrentes da plataforma, como The Weeknd e Ed Sheeran.

Os 20 álbuns mais ouvidos da história do Spotify

  1. Un Verano Sin Ti — Bad Bunny
  2. Starboy — The Weeknd
  3. ÷ (Deluxe) — Ed Sheeran
  4. Sour — Olivia Rodrigo
  5. After Hours — The Weeknd
  6. SOS — SZA
  7. Hollywood's Bleeding — Post Malone
  8. Lover — Taylor Swift
  9. AM — Arctic Monkeys
  10. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Billie Eilish
  11. Future Nostalgia — Dua Lipa
  12. Beerbongs & Bentleys — Post Malone
  13. ? — XXXTentacion
  14. Mañana Será Bonito (Bichota Season) — Karol G
  15. YHLQMDLG — Bad Bunny
  16. Doo-Wops & Hooligans — Bruno Mars
  17. Views — Drake
  18. Midnights — Taylor Swift
  19. Scorpion — Drake
  20. Beauty Behind the Madness — The Weeknd

O que o ranking revela sobre o consumo de música

A lista é dominada por álbuns lançados a partir da segunda metade da década de 2010, período em que o streaming ultrapassou downloads e mídia física como principal formato da indústria.

O desempenho desses discos não depende apenas do impacto no lançamento, mas da capacidade de manter relevância ao longo do tempo. Faixas que entram em playlists editoriais e algoritmos da plataforma continuam gerando reproduções anos depois.

A lógica do streaming

Diferentemente da era dos CDs, em que o sucesso era medido por vendas iniciais, o streaming favorece consistência. Álbuns mais longos, com múltiplos hits e apelo global, tendem a acumular mais execuções.

Esse modelo também ampliou o peso de mercados fora do eixo tradicional anglo-americano. O topo ocupado por Bad Bunny e a presença de Karol G reforçam o avanço da música latina como força dominante no consumo digital.

