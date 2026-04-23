Quais são os álbums mais ouvidos da história do Spotify? Veja ranking

Bad Bunny: cantor porto-riquenho foi o artista mais ouvido do Spotify em 2025.
Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h06.
O Spotify divulgou a lista dos álbuns mais ouvidos de sua história como parte das comemorações de 20 anos desde a fundação da empresa.
O ranking é liderado por Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, e reflete a consolidação do streaming como principal forma de consumo musical no mundo.
Lançado em 2022, o disco ocupa a primeira posição impulsionado por alto volume de reproduções contínuas e forte presença em playlists globais. Na sequência aparecem nomes recorrentes da plataforma, como The Weeknd e Ed Sheeran.
A lista é dominada por álbuns lançados a partir da segunda metade da década de 2010, período em que o streaming ultrapassou downloads e mídia física como principal formato da indústria.
O desempenho desses discos não depende apenas do impacto no lançamento, mas da capacidade de manter relevância ao longo do tempo. Faixas que entram em playlists editoriais e algoritmos da plataforma continuam gerando reproduções anos depois.
Diferentemente da era dos CDs, em que o sucesso era medido por vendas iniciais, o streaming favorece consistência. Álbuns mais longos, com múltiplos hits e apelo global, tendem a acumular mais execuções.
Esse modelo também ampliou o peso de mercados fora do eixo tradicional anglo-americano. O topo ocupado por Bad Bunny e a presença de Karol G reforçam o avanço da música latina como força dominante no consumo digital.