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Fundo bilionário propõe compra da Universal Music por US$ 63 bilhões

Venda envolve fusão e mudança para bolsa dos EUA; ação de gravadora de artistas como Taylor Swift e Sabrina Carpenter é vista como subavaliada por Bill Ackman

Sabrina Carpenter: cantora é parte do Universal Music Group (Astrida Valigorsky/Getty Images)

Sabrina Carpenter: cantora é parte do Universal Music Group (Astrida Valigorsky/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 05h18.

A Pershing Square Capital fez uma oferta para comprar a Universal Music Group, avaliando a empresa em mais de US$ 63,48 bilhões. A gravadora é responsável por artistas como Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Lorde, entre outros.

O acordo prevê a fusão da Universal com a Pershing Square Sparc Holdings, empresa registrada na SEC. A nova companhia teria sede em Nevada e listagem na NYSE.

A transação está estimada em cerca de 30,40 euros por ação, equivalente a aproximadamente US$ 35,09. O valor total chega a cerca de 55 bilhões de euros.

Segundo Bill Ackman, CEO da Pershing, as ações da Universal estão desvalorizadas por fatores externos ao desempenho do negócio. Ele afirma que a operação pode corrigir essa distorção.

A Universal não comentou a proposta até o momento. A empresa tem sede operacional em Santa Monica e corporativa em Hilversum, na Holanda.

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