Apple Música lança Replay 2025; veja como conferir sua retrospectiva

O Apple Music liberou, nesta terça-feira, 2, a retrospectiva musical de 2025 dos usuários do serviço de música.

Chamado de Apple Music Replay, a ferramenta resume o ano de cada usuário na plataforma. É similar ao Spotify Wrapped, que viraliza nas redes sociais no final do ano.

O Replay destaca as músicas, artistas e álbuns mais ouvidos do ano, além de novas seções pensadas para mostrar hábitos de escuta. Entre elas estão “Discovery”, que revela os artistas descobertos ao longo de 2025; “Loyalty”, que mostra quem o usuário acompanha ano após ano; e “Comebacks”, dedicada aos artistas que voltaram a aparecer na rotina musical.

O painel também exibe informações como total de minutos ouvidos, número de artistas tocados e gêneros favoritos.

Como acessar o Apple Music Replay?

O Replay pode ser acessado diretamente na aba Home do Apple Music.

Além da retrospectiva anual, os assinantes conseguem rever os destaques mensais e acessar os resumos de todos os anos desde que entraram no serviço.

A plataforma também mantém ativa a playlist “Replay All Time”, que reúne as faixas mais tocadas desde o início da conta.

Músicas mais ouvidas de 2025

A Apple também divulgou as músicas mais ouvidas de 2025 na plataforma.

O topo ficou com “APT.”, de ROSÉ e Bruno Mars. Em segundo lugar veio “luther”, colaboração entre Kendrick Lamar e SZA. O pódio foi completado por “Die With A Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars.

Na sequência, apareceram “Not Like Us”, de Kendrick Lamar, e “Birds of a Feather”, de Billie Eilish.

A empresa elegeu Tyler, The Creator como Artista do Ano do Apple Music, em reconhecimento ao impacto que o artista de hip-hop exerceu sobre a música e a cultura em 2025.

"No Apple Music, ele teve seu melhor ano até agora em reproduções, ouvintes e horas ouvidas no mundo todo, com fãs registrando mais de 4,5 bilhões de minutos de audição entre novembro de 2024 e outubro de 2025", informa a empresa.