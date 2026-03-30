Por que Apple, Amazon e Google podem escapar da 'morte do streaming de música'

Nem todo mundo está no mesmo barco no streaming de música. Enquanto parte do mercado discute limites do modelo, Apple, Amazon e Google operam com uma vantagem estrutural.

Para essas empresas, a música não precisa dar lucro direto. O serviço funciona como peça de um ecossistema maior, ligado à venda de dispositivos, assinaturas e outros produtos.

Segundo o empresário Joel Gouveia, isso muda a equação financeira. O modelo do setor prevê que cerca de 70% da receita seja repassada a gravadoras, editoras e detentores de direitos, o que faz com que os custos cresçam junto com o consumo.

Isso significa que, segundo ele, plataformas independentes, como o Spotify, enfrentam maior pressão sobre margens, já que dependem diretamente da rentabilidade do streaming.

Já as big techs operam com outra lógica. A Amazon usa a música para reforçar o Prime. A Apple integra o Apple Music à estratégia de venda de dispositivos.

Segundo Gouveia, essas empresas não precisam que suas plataformas de música sejam altamente lucrativas, o que reduz o impacto das limitações do modelo.

Modelo pressionado e falta de diferenciação

O debate sobre a sustentabilidade do setor ganhou força após declarações de Jimmy Iovine, cofundador da Beats, que afirmou que os serviços de streaming podem se tornar obsoletos.

Entre os fatores apontados está a falta de diferenciação entre plataformas. Serviços como Spotify, Apple Music, Amazon Music e Tidal oferecem catálogos semelhantes, com cerca de 100 milhões de músicas.

Diferentemente do streaming de vídeo, que depende de conteúdos exclusivos, o mercado de música opera com produtos praticamente idênticos.

Além disso, o modelo financeiro limita ganhos de escala. Ao contrário de empresas de tecnologia tradicionais, o crescimento da base de usuários não dilui custos.

Cada reprodução gera pagamento a gravadoras e editoras, o que mantém os custos alinhados ao volume de consumo.

Crescimento mantém setor em operação

Apesar das críticas, os dados indicam expansão do setor. O Spotify alcançou 751 milhões de usuários ativos mensais no quarto trimestre de 2025, alta de 11% na comparação anual.

A base de assinantes Premium chegou a 290 milhões, avanço de 10%.

A Alphabet, com o YouTube Music, superou US$ 60 bilhões em receita anual, com crescimento de 17%. As assinaturas ultrapassaram 325 milhões de usuários pagos.

Na Apple, o segmento de serviços — que inclui o Apple Music — atingiu receita recorde dentro do faturamento trimestral de US$ 143,8 bilhões.

A Amazon registrou US$ 13,1 bilhões em receita com serviços por assinatura no quarto trimestre, alta de 14%.

Mesmo com questionamentos sobre sustentabilidade, o setor mantém crescimento e segue sem consenso sobre mudanças estruturais no curto prazo.