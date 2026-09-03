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'Maxton Hall' ganha teaser da 3ª e última temporada; assista

Última parte da séria, baseada nos livros da autora Mona Kasten estreia em dezembro no Prime Video

Maxton Hall: Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung retornam como Ruby e James na temporada final, que estreia em 9 de dezembro no Prime Video (Divulgação)

Maxton Hall: Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung retornam como Ruby e James na temporada final, que estreia em 9 de dezembro no Prime Video (Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12h18.

Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 12h19.

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O Prime Video liberou nesta quinta-feira, 3, o teaser da última temporada de "Maxton Hall — O Mundo Entre Nós", com data para estrear no dia 9 de dezembro deste ano.

Assista ao trailer

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Os novos episódios são baseados em Save Us, terceiro e último livro da saga de Mona Kasten. As duas fases anteriores adaptaram Save Me e Save You.

A trama retoma Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) suspensa do colégio Maxton Hall, com o sonho de estudar em Oxford ameaçado. Ao lado de James Beaufort (Damian Hardung), ela tenta provar sua inocência.

Também retornam Sonja Weißer (Lydia), Eidin Jalali (Graham), Ben Felipe (Cyril) e Fedja van Huêt (Mortimer). A direção é de Martin Schreier, com roteiro de Sandra Stöckmann e Ceylan Yildirim. A produção é da UFA Fiction.

Os números da franquia

A primeira temporada, lançada em maio de 2024, se tornou a produção internacional (fora dos Estados Unidos) com a maior audiência global na primeira semana da história do Prime Video, segundo a Amazon.

Desde a estreia, a série ficou em 1º lugar no ranking do Prime Video em mais de 120 países e territórios, e entre as mais assistidas em pelo menos 50 países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Canadá.

A segunda temporada estreou em 7 de novembro de 2025, com lançamento semanal, e voltou ao topo do ranking global da plataforma dias após a estreia dos primeiros episódios.

As duas primeiras temporadas de Maxton Hall estão disponíveis no Prime Video.

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video
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