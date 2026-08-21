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5 livros para começar (e terminar) neste fim de semana

De clássicos da literatura nacional a thrillers psicológicos e debates sobre a cultura brasileira, a Casual EXAME separou uma seleção de leituras para aproveitar os dias de descanso

Literatura da semana: 5 livros para ler nos próximos dois dias (Priscilla Du Preez / Unsplash/Reprodução)

Literatura da semana: 5 livros para ler nos próximos dois dias (Priscilla Du Preez / Unsplash/Reprodução)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 17h31.

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Com o fim de semana à vista, os dois dias de descanso podem ser boas opções para começar (e até terminar) novas leituras. E a boa notícia é que as editoras e livrarias estão recheadas de lançamentos em agosto, com opções curtas — para quem gosta de boa e velha maratona — e mais longas, para quem quer começar uma nova jornada literária.

A Casual EXAME selecionou cinco títulos que funcionam bem para ler nos próximos dois dias. A lista reúne desde lançamentos, como o novo romance da tradutora e escritora Claudia Cavalcanti e o ensaio de Fabio Luis Barbosa dos Santos sobre a sociedade sob a lente do futebol, até livros brasileiros que figuram entre os mais vendidos do mês, como o novo romance de Socorro Acioli.

Completa a seleção Taiwan Travelogue: A Novel, da taiwanesa Shuang-Zi Yang, vencedor do The Booker Prizes de 2026 e a edição especial de 70 anos de Grande Sertão: Veredas. Confira as indicações a seguir:

Saudades do que nunca fomos, de Fabio Luis Barbosa dos Santos

Para quem quer entender o Brasil além das quatro linhas, esta obra conecta as transformações políticas e sociais do país à evolução do futebol. O autor analisa como a lógica comercial transformou craques em commodities e discute o que é preciso para resgatar a poesia e o "jogo bonito" da Seleção.

  • Editora Elefante | R$ 66 (físico) ou R$ 56 (e-book)

Taiwan Travelogue: A Novel, de Shuang-Zi Yang

Ambientado em 1938, o romance acompanha uma jovem escritora japonesa em viagem por Taiwan que se apaixona por sua intérprete e cozinheira local. Vencedor do Golden Tripod Award (a maior honraria literária de Taiwan) e do The Booker Prizer, o livro se estrutura como a tradução de um manuscrito redescoberto para explorar relações íntimas e dinâmicas de poder sob o cenário do colonialismo japonês, unindo gastronomia, viagens de trem e segredos do passado. Até o momento, não há uma tradução para o português. A edição está em inglês e pode ser comprada pela Amazon.

  • Graywolf Press | R$ 99,18 (físico) ou R$ 65,04 (e-book)

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa

Motivo duplo para leitura: o clássico completa 70 anos de lançamento em 2026 e ganha edição especial pela Companhia das Letras, com depoimentos de nomes como Itamar Vieira Junior e Mia Couto. Uma oportunidade perfeita para revisitar o épico do sertão mineiro (ou aproveitá-lo nas programações das bibliotecas públicas de São Paulo neste fim de semana).

  • Companhia das Letras | R$ 93,54 (capa brochura), R$ 188,90 (capa dura), R$ 50 (audiolivro) ou R$ 44,90 (e-book)

Oração para Desaparecer, de Socorro Acioli

Neste romance com toques de realismo fantástico, uma mulher acorda sem memória em um lugar desconhecido, tendo apenas o idioma português como conexão com o passado. A trama entrelaça quatro personagens em uma história sensível sobre recomeços, ancestralidade e amor.

  • Companhia das Letras | R$ 74,90 (físico) ou R$ 29,90 (e-book)

Espaço Aéreo, de Claudia Cavalcanti

Fluido como a duração de um voo doméstico, este romance acompanha uma jornalista que, ao ler uma matéria sobre um acidente aéreo de anos atrás, descobre segredos inesperados sobre o próprio falecido marido. Um livro ágil e bem-humorado sobre luto, coincidências e maturidade.

  • Editora Fósforo | R$ 69,90 (físico) ou R$ 48,90 (e-book)

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