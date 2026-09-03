O ChatGPT caiu? IA da OpenAI tem instabilidade nesta quinta-feira, 3

O ChatGPT passa por instabilidade nesta quinta-feira, 3, segundo relatos de usuários nas redes sociais.

No site Downdetector, que monitora o status de serviços online, mais de 9.600 pessoas comunicaram falhas com os serviços da OpenAI.

Em sua página oficial, a empresa informou que aplicou uma medida de mitigação para conter uma alta taxa de erros que atinge o ChatGPT e a plataforma de desenvolvimento Codex desde as 11h58.

A OpenAI afirma que segue monitorando a recuperação do sistema para garantir a estabilização completa dos serviços.

Na última segunda-feira, 31, a plataforma também ficou fora do ar.

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Chat GPT caiu gurizada!? Tá acontecendo... 🤖 😱 pic.twitter.com/SK4wqS9fJN — Fernandinho do Cavaco (@fernandincavaco) September 3, 2026

*Esta reportagem está em atualização