A verdade incômoda por trás da autodisciplina, segundo autor de best-seller

Mesmo as pessoas mais disciplinadas podem falhar se estiverem cercadas por distrações. Para James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, o verdadeiro segredo da execução eficaz e da construção de hábitos sustentáveis está no ambiente, não apenas na força de vontade.

O psicólogo e pesquisador destaca que indivíduos com alto nível de autocontrole não são necessariamente mais fortes mentalmente que os outros, eles simplesmente estão menos expostos a gatilhos de tentação.

“O padrão comum é que elas se encontram em situações onde são tentadas com menos frequência”, explicou Clear.

Isso significa que quem deseja ser mais produtivo e consistente não precisa “ser mais disciplinado”, e sim organizar o espaço — físico, digital e social — de forma estratégica. As informações foram retiradas do portal CNBC Make It.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Ambientes moldam comportamentos — e resultados

A conexão direta entre ambiente e performance é uma virada de chave para quem deseja entregar mais, com constância.

No contexto profissional, por exemplo, isso pode significar rever a rotina de trabalho remoto, evitar redes sociais durante blocos de foco ou até repensar com quem se compartilha o tempo.

“Você precisa dedicar um pouco de tempo para criar um ambiente onde não seja tentado com tanta frequência”, reforçou Clear.

Mais importante do que depender de picos de motivação é dominar a engenharia de ambientes produtivos. Afinal, a repetição de ações em contextos favoráveis gera tração e consistência, duas características centrais de carreiras bem-sucedidas.

Alta performance exige escolhas conscientes

Esse controle ambiental não se limita ao espaço físico. Clear também aponta que os relacionamentos exercem forte influência sobre o sucesso ou fracasso na adoção de novos hábitos.

“Se você e seus amigos se encontram regularmente em situações que os impedem de criar o hábito desejado, talvez seja interessante conversar abertamente com eles sobre seus objetivos”, disse.

No ambiente corporativo, a lógica se mantém. Cercar-se de colegas e líderes que valorizam produtividade, ética e inovação pode funcionar como catalisador de desempenho.

Profissionais em posição de liderança, especialmente, devem compreender esse impacto para também estruturar equipes mais eficazes, a partir de contextos que favorecem a entrega.

Consistência vale mais que perfeição

Outro ponto-chave levantado por Clear é a forma como se lida com falhas. Em vez de adotar uma postura punitiva, ele recomenda encarar deslizes como parte do processo.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

“Diga a si mesmo que seus esforços de hoje valerão a pena no futuro”, sugeriu.

Essa abordagem construtiva reduz o estresse associado à mudança de hábitos e aumenta as chances de manutenção da trajetória.

Esse pensamento é essencial para quem busca crescimento de carreira. Afinal, profissionais de alta performance não são os que nunca erram, mas os que conseguem se recuperar rápido, ajustar estratégias e manter a direção.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA