Black Friday 2022: confira 90 produtos e serviços com até 80% de desconto

Uma das datas mais aguardadas pelo varejo brasileiro, a Black Friday 2022 deste ano acontece nesta sexta-feira, 25 de novembro. No ano em que a Black Friday acontece durante a Copa do Mundo, a expectativa é de que as vendas aumentem e superem o resultado de 2021.

Espera-se que o torneio mundial e a proximidade com o Natal levem mais de 60% dos consumidores a comprarem na Black Friday, segundo levantamento da Plataforma Gente.

Em 2021, a Black Friday teve um faturamento total de R$ 5,419 bilhões, um crescimento de 5,8% em comparação ao ano anterior, segundo a Neotrust.

Para ajudar o brasileiro a economizar, a EXAME preparou uma lista com diversos serviços e produtos que estão com descontos. Confira:

90 produtos e serviços com desconto na Black Friday

Simple Organic

Simple Organic, beautytech brasileira de cosméticos sustentáveis, veganos, naturais, cruelty-free e sem gênero, antecipou a Black Friday para começar em Outubro em sua maior e última promoção do ano. Com nome novo, a agora Clean Friday traz um mês e meio de promoção. Desde o dia 25 de outubro todos os produtos estão pelo preço de até R$89,00.

Pantys

Pantys, marca pioneira no mercado de calcinhas absorventes que mescla tecnologia, modernidade, design, saúde e sustentabilidade, irá incentivar o consumo consciente em sua Green Firday. Juntamente com descontos progressivos, irão divulgar dicas nas redes sociais e contam com descontos de até 50% de desconto em produtos selecionados. A dinâmica da promoção são os descontos progressivos durante todo o mês:

15% off nas compras acima de R$150,00

15% off + frete grátis nas compras acima de R$200,00

20% off + frete grátis nas compras acima de R$300,00

30% off + frete grátis nas compras acima de R$400,00

Amaro

A AMARO, RetailTech pioneira na junção de tecnologia e criatividade no Brasil, está com descontos, operação e logística a postos para a Black Friday de 2022 que acontecerá entre os dias 17 e 28 de novembro. Este ano, a empresa vai colocar todos os produtos de moda, beleza e casa que estão nos Guide Shops, no site e no aplicativo da marca com descontos de até 60%. A Black Friday deve representar 5% do faturamento anual da companhia que pretende atingir 50% de crescimento no faturamento deste ano contra o mesmo período do ano passado.

HOPE

A HOPE, líder em moda íntima no Brasil, estreia sua campanha de Black Friday com descontos e promoções que terão variações ao longo de todo o mês, podendo chegar a até 70%.

A partir do dia 21 de novembro, a HOPE iniciou outra campanha: comprando quatro peças, uma delas sai de graça. Entre os dias 24 e 28, apenas o site estará com descontos de até 70%.

CIMED

A Cimed, terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas, conhecida por sua forte identidade na cor amarela, preparou ao longo do mês uma série de descontos no site Compre Cimed em toda a linha de consumo, que inclui produtos líderes de mercado como K-Med, Lavitan, Carmed, Dermafeme, entre outros.

Hoje a empresa vai oferecer 50% de desconto em todos os produtos do e-commerce.

BAW

Com projeção de faturamento de R$ 10 milhões em novembro, a BAW Clothing, marca de streetwear integrante do grupo Arezzo&Co, contará com descontos de Black Friday de até 70% em todas as peças disponíveis em seu e-commerce durante todo o mês.

ME POUPE

A Me Poupe!, maior ecossistema de educação financeira do mundo, fundada pela Nathalia Arcuri, especialista em finanças, conta com o canal no YouTube com conteúdos gratuitos disponíveis e três cursos educacionais com 50% de desconto nesta Black Friday. Os cursos selecionados de curta duração são “Eu, Chefe de Mim”, treinamento para quem tem seu próprio negócio e quer investir em renda fixa, o “Meu Salário, Minhas Regras”, treinamento para quem ganha salário fixo e quer investir em renda fixa e o "Variáveis", para quem quer fazer seus primeiros investimentos na Bolsa de Valores.

Puket

Na “Happy Friday” da Puket, o site oferece produtos com até 60% de desconto. O pijama de manga curta feminino unicórnio love, que normalmente custa R$ 119,90, está saindo por R$ 69,90. A camisola curta feminina de algodão unicórnio shine que brilha no escuro sai de R$ 99,90 por R$ 89,90. Já a camisola de manga curta viscolycra menina raposa, que custa R$ 119,90, sai por R$ 69,90.

Imaginarium

Neste ano, a loja conhecida por ter os presentes mais criativos aproveitou para presentear seus clientes com superofertas. De 1º a 30 de novembro, o site e as lojas físicas estão oferecendo produtos com até 80% de desconto. A fonte de chocolate, de R$ 399,90, sai por R$199,90. O colchão massageador de shiatsu ponto certo com 4 pontos de massagem, cai de R$ 1.199,90 para R$ 499,90. O puf inflável com led sai de R$ 299,90 por R$ 169,90.

Casa MinD

Desde o dia 1º, o e-commerce especializado em produtos para casa tem ofertas com até 65% desconto (+ 5% no pagamento via Pix). Os destaques são para moveis com até 50% de desconto, como a mesa com alça taupe, que de R$ 379,90 sai por R$179,90. A loja também separou vasos a partir de R$ 15,90 e outros diversos itens por até R$ 25,90, como a capa de almofada flores rosa )de R$ 69,90 por R$ 24,90).

The Body Shop

The Body Shop, traz descontos exclusivos de até 50% no mês de novembro, como o Body Butter Moringa 200ml (de R$79,90 por R$39,90) e o Peeling Líquido Drops of Youth 100ml (de R$174,90 por R$87,45).

Avon

Avon, durante o mês de novembro a marca contempla descontos: 50% de desconto na compra da 2ª unidade de produtos como: Renew Platinum Dia 55+ e Renew Vitamina C Super Concentrado Antioxidante e 40% OFF no Shampoo e Condicionar Advance Techiniques Nutrição Completa e Shampoo e Condicionador Advance Techiniques Cachos Fabulosos.

SUBWAY

SUBWAY, está com uma promoção, válida no dia 25/11, que bonifica o cliente com um cookie e um refrigerante de 500 ml, a escolha do consumidor.

Smile University

A Smile University, edtech focada em gestão, marketing e negócios para dentistas, fundada pelo odontólogo Matheus Marcondes, oferece uma condição especial para o programa Gorro Branco. O curso é focado para clínicas e consultórios odontológicos e ensina como atrair, captar e converter pacientes de alto valor. No dia 25, ele terá 10% de desconto, saindo por R$ 907.

Doggi

Doggi, primeira startup de banho e tosa para cachorros do Brasil com agendamento por aplicativo, durante todo mês de novembro aumentará o fluxo dos cupons de desconto já oferecidos ao cliente final dentro de seu app, podendo variar entre 10% e 40%.

Botocenter

Botocenter, franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C, realiza o Beauty Friday, uma ação que ocorre entre os dias 18 e 30 novembro e oferece descontos com até 35%.

Emagrecentro

Emagrecentro, franquia de estética e emagrecimento saudável que possui o Método 4 Fases desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth e reconhecido internacionalmente, terá 15% de desconto em qualquer programa da rede. A promoção é válida durante todo o mês de novembro.

Sestini

Sestini, rede referência em malas, mochilas, bolsas e acessórios, promoverá, entre os dias 01 e 31/11 a Black November. Serão descontos de até 80% em produtos da marca, como malas, mochilas, bolsas, frasqueiras, estojos, necessaires e itens das linhas infantil e juvenil.

Budddha Spa

Budddha Spa, entre 21 e 27 de novembro, a marca vai oferecer até 40% de descontos em várias terapias como, por exemplo, o Relaxante Buddha Spa; Mini Day Spa; Indian Head; Experiência Ayurveda; Day Spa; Massagem Ayurvédica; Vale Bem-Estar; Limpeza de Pele; Brazilian Massage; e Corpo Perfeito - 3 terapias de Estética Corporal 50'.

Yes! Cosmetics

Yes! Cosmetics, que atua no segmento da beleza com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, fará o Black Week entre os dias 20 e 25 de novembro com até 70% de desconto em produtos selecionados.

Red Fitness

Red Fitness, rede de academias, estará com desconto no plano anual. O plano, que normalmente custa entre R$ 99,90 e R$ 109,90 por mês, dependendo da região, ficará disponível por 12x de R$ 79,90. A promoção é válida para qualquer unidade da rede, de 21 a 25/11.

Zero Açúcar

Zero Açúcar, marca de moda fitness, beach e casual, preparou para o mês de novembro descontos de até 70% em produtos selecionados no e-commerce.

Grão de Gente

Grão de Gente, e-commerce especializado em enxoval de bebê e primeira infância, vai oferecer, durante o mês de novembro, produtos exclusivos da marca com descontos que podem chegar até 60%. Peças essenciais como trocador portátil, R$ 24,53 e kit berço com valores a partir R$ 89,90.

Pello Menos

Pello Menos, pioneira em depilação com cera e laser indolor e sem hora marcada, dará aos clientes descontos de até 60% para serviços avulsos com cera e até 70% para tratamentos avulsos a laser. A promoção é válida entre os dias 01 e 25 de novembro para compras realizadas exclusivamente no e-commerce.

Açougue Vegano

Açougue Vegano, maior franquia de restaurantes veganos do país, realiza a Black Week de 21 a 27/11 vai fazer a promoção Dose Dupla: na compra de um sanduíche Hot Vegan, ganha outro lanche do mesmo sabor. A linha de pratos congelados produzida pela franquia estará com desconto de até 30% nas lojas físicas, on-line e nas plataformas de delivery.

Casa de Bolos

Casa de Bolos, franquia pioneira no segmento de bolos caseiros, traz a promoção Combo Família Bolo Caseiro no Pote. Na compra de quatro unidades de qualquer um dos mais de 15 sabores do novo Bolo Caseiro no Pote, como Brigadeiro, Morango com Creme, Churros e Maracujá com chocolate, o consumidor ganha R$ 4,00 de desconto.

Pizza Prime

Pizza Prime, rede de pizzarias 100% brasileira, promove a Black Week, de 21 a 25/11, com promoções selecionadas para cada dia da semana, como o Combo Prime Week, que na compra de 1 pizza salgada de 35 cm, sabor Calabresa Paulistana, Calabresa ou Muçarela, ganha um refrigerante de dois litros (retirada no balcão). Já para quem for comer nos restaurantes, na compra de duas pizzas salgadas 35 cm, ganha uma pizza doce 20 cm. No rodízio, de segunda a quinta-feira, terá desconto de R$ 5,00 por pessoa e, na sexta-feira, R$ 10,00.

CleanNew

CleanNew, rede especializada em higienização e blindagem estofados, oferece aos consumidores 10% de desconto nos serviços que podem ser realizados em sofás, poltronas entre outros itens da casa e, também em veículos como carros, barcos e até mesmo aeronaves. A promoção durante o mês de novembro.

Maria Brasileira

Maria Brasileira, maior rede de franquias de serviços de limpeza residencial e empresarial do Brasil, a Black Friday vai do dia 21 a 27/11, com desconto de R$ 25,00 para limpeza residencial e passadeira comprados pelo site oficial. Exclusivamente no dia 20, o desconto sobe para R$ 30,00 nos mesmos serviços para quem já é cliente da rede.

Havanna

Havanna, entre os dias 21 e 25/11, para consumo em loja a rede oferece 70% de desconto no Cappuccino Hellado e Cappuccino (até 4 unidades por CPF de 21 a 25/11). Apenas dia 25, tem oferta "Compre 1, leve 2": Alfajores Solitos (até 5 unidades por CPF) ou Doce de Leite Havanna 700g (1 unidade por CPF), tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce.

Unyleya

Unyleya, uma das primeiras Instituições de Ensino Superior 100% EAD no Brasil, oferece desconto de até 75% em todos os cursos, sem taxa de matrícula, de 21 a 26 de novembro.

Vialaser

Vialaser, durante todo o mês de novembro a rede de depilação a laser, oferece até 80% de desconto em combos de 10 sessões, que incluem diferentes partes do corpo. Além disso, a rede também vai oferecer promoções relâmpago, com descontos e pacotes exclusivos.

SuperGeeks

SuperGeeks, estará 10% de desconto no material didático dos cursos regulares (Ciência da Computação, robótica ou SuperKids – semestrais/anuais), na modalidade presencial ou online, entre os dias 21 e 28/11. A promoção não é cumulativa com outros descontos.

Instituto Gourmet Brasil

Instituto Gourmet Brasil, ao longo do mês, a marca fará ações para todos os cursos da grade. Entre os dias 07 e 20 de novembro a matrícula sairá por R$ 79,00. Já no dia 30, a mensalidade do curso Chef Mix será de R399.

Love Gifts

Love Gifts, rede especializada em presentes criativos, criou a Sexta Black, um esquenta semanal cheio de produtos com até 50% de desconto, além disso, entre os dias 25 e 27 de novembro, seguirá com promoções imperdíveis.

Arena Baby

Arena Baby, rede pioneira no consumo consciente de moda infantil, estará com descontos de 5% a 90% em produtos selecionados, entre os dias 25 e 26/11.

Alergoshop

Alergoshop foi a primeira empresa no país a entender as necessidades das pessoas alérgica e durante a Black Friday oferecerá descontos de até 30% em produtos selecionados, para compras online e nas lojas físicas.

Duckbill

Duckbill, rede de franquias de cafeteria, durante o mês de novembro, todo o site da marca estará com 30% de desconto e frete grátis, já nas lojas físicas, será possível comprar os cookies de Nescau, Floresta Negra, Black Coffee e White Lemon com 50% de desconto.

Fast Escova

Fast Escova, maior rede de escovaria do Brasil, irá conceder descontos de até 50% em produtos comprados nas lojas e no site. Para compras a partir de R$ 99,00 o frete é grátis. Água Micelar Capilar, Sérum Térmico e Spray de Ondas estão com 50% de desconto.

Yang Cintas e Modeladores

Yang Cintas e Modeladores, marca de cintas modeladoras e lingeries focadas no bem-estar e saúde da mulher, preparou uma black week com produtos de R$ 43,67 até R$ 831, com até 50% de desconto.

Casa do Celular

Casa do Celular, traz descontos nas suas lojas que variam de R$100 a R$500 reais nos mais diversos tipos de aparelhos. Algumas unidades também irão distribuir camisas personalizadas do Brasil como brinde pelas vendas dos celulares.

Sóbrancelhas

Sóbrancelhas, rede de estética facial, está com desconto de 20 a 50% de desconto, em produtos e serviços até 25/11. A rede tem uma linha de produtos exclusivos e oferece serviços como extensão de cílios, aplicação de henna e design de sobrancelhas.

Pablo Ba

Pablo Ba, franquia especializada em pavlovas e suspiros terá desconto de 25% em todos os seus produtos entre os dias 21 e 27/11. Entre os destaques estão as pavlovas nos sabores figo, blueberries e morango, cítrica, frutas amarelas, banana com doce de leite, frutas vermelhas e morango.

Gigatron Franchising

Gigatron Franchising, até o dia 30, o ShopGiga terá desconto no plano PRO Marketing que, atualmente, possui o valor de R$ 189,90 e passará para R$ 64,90 durante 6 meses. Esse diferencial concede para os clientes uma consultoria de marketing, mais a criação de quatro artes por mês.

Happy

Happy, hub educacional, terá descontos de até 30% na mensalidade em algumas unidades da rede, em cursos como Programação (Code), Educação Financeira (Money), e Comunicação/Oratória (Speech), para crianças e adolescentes de 05 a 17 anos.

Cebrac

Cebrac, o Centro Brasileiro de Cursos oferece, de forma gratuita, o curso “Como conquistar seu emprego” - para que o aluno aprimore as suas habilidades emocionais, de forma online com uma carga reduzida que pode ser realizado em até 4 semanas pelo APP da rede.

Água Doce Sabores do Brasil

Água Doce Sabores do Brasil, até dia 25/11, em algumas unidades da rede, a Caipicerva Especial da rede estará com 30% de desconto junto com a porção de Isca de Frango estará com desconto de 50%.

Calçados Bibi

Calçados Bibi, está oferecendo aos clientes descontos de até 50% em produtos selecionados. A empresa que é referência no segmento de calçados infantis fará a ação entre os dias 22 e 30 /11.

Milon

Milon, rede que comercializa itens de vestuário infantil, preparou descontos de até 50% nos produtos disponíveis em todas as unidades da marca.

Achei Montador

Achei Montador, e-commerce para contratação de serviços, fará um esquenta até dia 24/11 com 10% de desconto em todos os serviços contratados pelo site. Nos dias 25, 26 e 27/11, todos os serviços estarão com 15% de desconto.

Menu Poke

Menu Poke, rede de franquias de fresh food, oferecerá em todas as unidades, nos dias 25, 26 e 27/11, 50% de desconto na segunda unidade de Poke.

PeerBr

PeerBr, na plataforma de investimentos em ativos tokenizados do Grupo GCB, durante todo o mês de novembro os usuários contam

com diversos benefícios como cashback em dobro, taxas diferenciadas e

valorização de indicação.

Megamatte

Megamatte, a rede oferece 50% de desconto no dia 25/11 no Brasil todo. O combo de mate 300ml + pão de queijo grande sairá por apenas R$ 5,90, metade do preço bruto.

Splash Bebidas Urbanas

Splash Bebidas Urbanas, todos os clientes que passarem por uma das lojas ou pedirem delivery no dia 25/11, poderão contar com 50% de desconto no valor de qualquer bebida no tamanho M.

Pormade Portas

Pormade Portas, na Black November, a fechadura Pado 40 é grátis na compra de qualquer kit de porta e na Black Week, a fechadura eletrônica Pado e outros quatro modelos, a consultar, saem com 50% de desconto, além de 25% off nos rodapés.

Royal Face

A Royal Face, na rede de harmonização facial, até dia 30/11, os clientes terão até 60% de desconto nos valores pagos nos mais de 40 procedimentos rejuvenescedores, como aplicação de toxina botulínica, preenchimento, fios de sustentação e bioestimuladores de colágeno.

Davene

Davene, até o dia 30/11, o e-commerce da marca tem produtos com até 75% de desconto e toda semana será liberado desconto de até 50% em kits com produtos de linhas diferentes e uma ‘promoção surpresa’, com desconto gradativo nos itens em promoção ou desconto máximo nos que ainda não entraram na Black November.

Sentidos&Cores

Sentidos&Cores, o e-commerce especializado em produtos e soluções focadas em desenvolvimento, aprendizado, segurança e itens de identificação e inclusão terá promoções de até 50% em todos os produtos durante a Black Friday.

Getpower Solar

Getpower Solar, rede de energia fotovoltaica estará com desconto de 15% para quem for investir em projeto de instalação de painéis solares para residência, comércio ou no agronegócio. A promoção é válida até o dia 04/12.

Ótica Center

Ótica Center, até o final do mês a franquia vai conceder descontos de 50% em todos os produtos, nas lojas físicas e no site. São diversos tipos e estilos de armações, lentes, além de óculos de sol.

Griletto

Griletto, no dia 24/11, algumas unidades da rede de grelhados e parmegianas, concederão 30% de desconto no prato "Iscas de Carne" e, no dia 25/11, 50% off no prato Filezinho de Frango.

Jin Jin

Jin Jin, no dia 25/11, clientes que forem na rede focada em culinária asiática fast-food e comprarem no buffet self-service e uma bebida, ganharão uma banana caramelada.

Mercadão dos Óculos

Mercadão dos Óculos, dos dias 21 a 26/11, a rede oferecerá armações de grau e solares a um preço único de R$ 39,90.

Instituto Ana Hickmann

Instituto Ana Hickmann, franquia de cursos profissionalizantes na área de beleza e bem-estar, funcionará por duas semanas. Nesse período, as parcelas de todos os cursos serão ofertadas por R$ 124,90 ao mês.

Além do Olhar - Estética corporal e facial

Além do Olhar - Estética corporal e facial, a rede de estética corporal e facial concederá descontos de até 50% na contratação de pacotes de serviços durante o mês de novembro.

Maislaser

Maislaser, no mês de novembro a franquia oferecerá descontos de até 80% nos tratamentos de depilação a laser e rejuvenescimento facial.

Emporium da Beleza

Emporium da Beleza, a rede de estética avançada, promoverá uma ação completa de cinco semanas durante a Black Friday. Entre as ofertas, a marca oferecerá cashback para compras acima de R$ 799, descontos em procedimentos faciais e corporais e, no dia 25/11, descontos de até 80% sem juros em todas as lojas.

Dr. Shape

Dr. Shape, rede de suplementos alimentares criou uma promoção para o dia 25/11. Na compra de um suplemento das marcas Dr. Shape, Iconic Nutrition ou The One Nutrition, o cliente ganha 50% de desconto no segundo item, de igual ou menor valor, das mesmas marcas.

ISLA Sementes

ISLA Sementes, traz descontos de até 45% em produtos selecionados até o dia 31 de novembro em produtos como kits de sementes, viveirinho, bokashi e produtos para adubação.

Pindorama

Pindorama, a marca de cachaça produzida no interior do Rio de Janeiro em parceria com os Supermercados Zona Sul, oferecerá desconto até o dia 30/11. A garrafa de 750ml sai de R$139,90 por R$109,90 em todas as unidades e no site do supermercado.

Solário Piscinas

Solário Piscinas, está com descontos de até 10% em algumas de suas linhas de piscinas até o fim de novembro. Os valores são referentes a unidade de São José do Rio Preto/SP e podem alterar dependendo da unidade.

Muma

Muma, está com descontos de até 80% nos produtos best-sellers da marca. Sejam móveis ou peças de decoração com design autoral, até o dia 30/11 nas lojas físicas e no e-commerce.

iPlace

iPlace, revendedora premium da Apple no Brasil, disponibilizou um cadastro para quem quer ter acesso VIP às principais informações da Black Friday. Serão várias ofertas ao longo dos dias 21 a 27/11, tanto em aparelhos quanto em acessórios, com descontos de até 40% nas linhas iPhone 11,12, 13 e iPhone 14.

Sofá Smart

Sofá Smart, rede de franquias especializada em serviços de limpeza, higienização e impermeabilização de estofados comerciais, residenciais e automotivos está com descontos de até 30% em todos os seus serviços até o dia 30/11.

Código kid

Código kid, rede de programação e robótica para crianças e adolescentes está com desconto de 15% para matrículas fechadas até o final do mês de novembro.

Conserta bike

Conserta bike, a franquia de bikeshop estará, até o dia 30/11, com descontos de até 40% em bicicletas, acessórios, vestuários e serviços em todas as lojas da rede.

Óticas Mercadótica

Óticas Mercadótica, a rede de ópticas armações, lentes oftálmicas, óculos solares e lentes de contato. Até o dia 25/11 os clientes terão 30% de desconto em todos os produtos, de todas as lojas da rede.

Grave Online

Grave Online, até o dia 30/11, ao comprar um serviço de gravação/produção, o cliente ganha 4 adicionais, são eles: distribuição digital single, playback, sessão aberta, código isrc.

Cenoradas

Cenoradas, no dia 25/11, loja física da marca especializada em bolo de cenouras, os clientes que comprarem 2 marmitinhas de bolo de cenoura, 280g, ganham 1 picolé de bolo de cenoura; na compra de 2 barras de bolo de cenoura com brigadeiro, 270g, ganham 1 marmitinha de bolo e na compra de 2 picolés de bolo de cenoura, ganham 1 pão de mel.

Hinode

Hinode, no site da marca os clientes terão descontos de 30% em produtos voltados para maquiagem, higiene pessoal e cuidados com a pele, como o grande hit da marca, Grace Midnight Hinode Deo Colônia, de 156,90 por R$ 109,83 entre tantos outros itens.

Sterna Café

Sterna Café, a rede traz descontos de 50% em seus métodos de extrações, com promoção durante os dias 21 a 27/11. Cada dia da semana trará um método de extração diferente com utensílios que preparam um café com sabor, aroma, textura e outras características finais da bebida.

Taco Bell

Taco Bell, está promovendo sua Black November de 14 a 30/11 pelos apps da Rappi e iFood. São dois produtos participantes: o Crunchwrap Crispy Chicken sai de R$ 63,80 por R$ 31,90 e o Soft Taco Crispy Chicken de R$ 35,80 por R$ 17,90, ambos com 50% de desconto.

GreenV

A GreenV, startup especializada em soluções para mobilidade elétrica, entra na Black Friday para oferecer diversos produtos, com descontos de até 30%, como Adaptadores de Carro Elétrico, Carregadores Portáteis, entre outros. Na semana entre 21 e 27/11, tem mais 10% no PIX.

Hortifruti Natural da Terra

Hortifruti Natural da Terra, terá descontos de até 50% em produtos marca própria e marcas exclusivas. Nos três dias de campanha, além das lojas físicas, a rede dará prioridade aos canais digitais de compras como Whatsapp e site. De 25 a 27/11

TGI Friday

TGI Friday, na compra de uma Barbecue Ribes e uma cerveja Craft (Baden Baden, Blue Moon, Eisenbahn, Lagunitas, Amstel, Sol ou Heineken), os convidados ganham o dobro do pedido! A promoção é válida para o dia 25/11 em todas as unidades da marca.

JAH Açaí

JAH Açaí rede de açaí, sorvetes e picolés 100% naturais, anunciou sua grande promoção da Black Friday: 100% de cashback em qualquer compra feita pelo aplicativo da marca, que será lançado oficialmente na sexta-feira (25), data marcada pelas promoção.

Além do sistema de cashback, o app do JAH receberá ainda promoções exclusivas da marca, como cupons de descontos, e em breve será integrado com o sistema das mais de 115 unidades da rede, oferecendo um serviço especial de delivery aos seus clientes, com todos os produtos que estão disponíveis nos pontos de venda.

TROC

A TROC, startup de compra e venda de peças usadas em ótimo estado, contará com mais de 20 mil peças com descontos de até 90%. A startup contará com programação especial na semana do dia 21 a 25 de novembro, como lives para apresentar as melhores ofertas e, também, atendimento online de toda a equipe que estará disponível para tirar dúvidas das consumidoras sobre as peças. Todos os pedidos feitos neste período serão enviados em até 24 horas após a confirmação de pagamento.

PLANET SMART CITY

A Planet Smart City, líder global na construção de cidades inteligentes, está oferecendo descontos em lotes que chegarão a até 40%, representando reduções de até R$ 35 mil no valor total, durante todo o mês de novembro.