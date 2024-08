De olho em cães e gatos: Nestlé Purina abre nova programa de aceleração para startups pets

A Nestlé Purina está anunciando a sexta edição do Unleashed, o seu programa global de aceleração voltado para startups pets. Esta é a segunda edição que pet techs brasileiras podem se inscrever no projeto. Neste ano, o Unleashed 2025 estima contar com até 10 startups de várias partes do mundo, oferecendo recursos financeiros, mentoria e acesso a uma rede global de parceiros.

As startups escolhidas recebem financiamento de até 52 mil euros, o equivalente a R$ 280 mil. O valor precisa ser usado para impulsionar o atingimento de metas pré-definidas entre as empresas e o programa.

A ambição do projeto é encontrar projetos que ofereçam melhores condições aos pets e aos seus tutores, em termos de produtos e serviços. Mas isso não basta, os negócios precisam ser escaláveis e sustentáveis no longo prazo.

Nos últimos cinco anos, a Unleashed recebeu mais de 1.400 inscrições, de 50 países, e acelerou 33 startups. Para esta edição, as empresas precisam fazer as inscrições até 30 de setembro. O resultado será conhecido em fevereiro de 2025.

A representante brasileira

Em 2023, em sua primeira participação, o Brasil teve a Zazuu como empresa selecionada. Criada em São Paulo, a startup foi fundada por Aline Lex, executiva que deixou a carreira no mercado financeiro para empreender no negócio, em operação desde o segundo semestre de 2020.



“Vi a oportunidade de digitalizar o mercado pet, assim como os restaurantes estavam fazendo. Eu queria usar a tecnologia como uma aliada na jornada, priorizando a experiência do animal, além de garantir praticidade aos tutores”, afirmou recentemente à EXAME.

A pet tech foi criada com aplicativo próprio e pet trucks, carros adaptados que se deslocam até os clientes para prestar serviços. Do início com banho e tosa, a fundadora percebeu que a plataforma poderia oferecer mais e conectar profissionais veterinários e prestadores de serviço aos clientes. Consultas online, exames, certificados de viagem e vacinas são alguns dos serviços disponíveis na ferramenta, que tem 500 profissionais cadastrados.

Até aqui, mais de 50.000 agendamentos foram realizados na capital paulista, entre atendimentos online e presenciais. A startup também profissionalizou a gestão para armazenar dados dos mais de 15.000 pets na base. “A ideia é que o tutor consiga encontrar na plataforma da Zazuu tudo o que envolva a vida de seu pet”, diz. No último ano, o faturamento foi de 2,5 milhões de reais.

“Estamos entusiasmados com o segundo ano da plataforma Unleashed no Brasil, um mercado que se destaca pelo seu crescimento acelerado e pela busca crescente por inovação”, afirma Eric Zeller, BEO (Business Executive Officer) da Nestlé Purina Brasil.

O Brasil tem a terceira maior população pet do mundo, com 173,9 milhões de animais. Fica atrás apenas da China e dos EUA, de acordo com dados da Euromonitor. Este ano, a projeção é de que esse mercado movimente mais de R$ 50 bilhões apenas com gastos em ração e cuidados — sem considerar medicamentos e seguros.