16 sites seguros para comprar na Black Friday

Afinal, quais são os sites seguros para comprar na Black Friday? Será que dá para confiar em todas as promoções que vemos durante essa data?

Sabemos que nem sempre as ofertas são realistas e muitas vezes os sites que as oferecem podem ter opções fraudulentas. Por isso, o ideal é buscar lojas de confiança para aproveitar as ofertas Black Friday.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

As lojas de confiança costumam ser referência em seus setores e já possuírem um bom histórico de promoções durante a data.

Veja abaixo uma lista de lojas que separamos e que já possuem histórico de apresentarem boas oportunidades durante esse período. Muitas possuem até mesmo capital aberto na bolsa de valores.

Confira a lista:

1. Amazon

A Amazon é a maior varejista do mundo, além de possuir uma porção significativa do mercado brasileiro. Durante a Black Friday, oferece promoções em diversos setores, com destaque para a tecnologia.

O destaque da Amazon fica para a entrega rápida, além do frete grátis para todos aqueles que assinam o Amazon Prime.

2. Mercado Livre

O Mercado Livre também é uma das maiores lojas de varejo do Brasil e oferece entrega no mesmo dia dependendo da localidade.

Além disso, ela oferece um programa de pontos que dá descontos e frete grátis para quem faz compras no site.

É possível, inclusive, adquirir BDRs da empresa através da bolsa de valores brasileira.

3. Magazine Luiza

Em terceiro lugar, a Magazine Luiza atua em diversos setores, oferecendo diversas promoções durante a Black Friday – e até mesmo antes, durante o Esquenta Black Friday, que envolve os dias anteriores à data oficial.

Com preços muito atrativos, é possível encontrar boas promoções durante essa data em várias áreas da loja.

Vale notar também que é possível comprar ações da Magazine Luiza através do home broker da sua corretora.

4. KaBuM!

A KaBuM! é um e-commerce com o foco em apenas um setor: tecnologia. Lá, é possível achar diversos aparelhos tecnológicos, além de videogames e peças de computador.

5. Americanas

As Americanas, de fato, são grandes conhecidas dos brasileiros: é muito comum que pessoas de todo o Brasil façam compras em seus estabelecimentos físicos.

O site das Americanas também conta com ofertas nos mais variados setores: brinquedos, comida, roupas, tecnologia e outras categorias.

A Americanas tem ações negociadas em bolsas, com o ticker de negociação sendo o código AMER3.

6. Submarino

O Submarino é uma loja de e-commerce que possui ofertas ao longo de todo o ano. Os preços do site costumam ganhar descontos específicos para a Black Friday.

7. Casas Bahia

As Casas Bahia são um estabelecimento tradicional no setor de varejo no Brasil. Com o tempo, a rede de lojas passou a vender na internet e tem preços especiais na Black Friday.

9. Ponto

O Ponto, anteriormente chamado de Ponto Frio, mudou a identidade visual para se modernizar e buscar uma audiência mais interessada em produtos tecnológicos.

10. AliExpress

A AliExpress possui produtos com preços muito atrativos – e, na Black Friday, tudo fica ainda mais acessível para o comprador.

Entretanto, há uma ressalva importante: como os produtos costumam vir dos países asiáticos, pode ser que a entrega demore um pouco mais. Nesse caso, o preço baixo pode compensar a espera.

No entanto, vale notar que há a incidência de IOF sobre produtos importados. Ainda assim, o preço pode compensar.

11. Shopee

Por outro lado, a Shopee é mais um site que traz produtos asiáticos para brasileiros, contando com muitos preços Black Friday atraentes.

Aqui, o cuidado é o mesmo do que no AliExpress: a entrega demora mais, mas pode valer a pena considerando os preços baixos que são oferecidos pela loja.

12. Wish

A Wish é outro site que traz produtos para o Brasil, possuindo uma enorme variedade de produtos e preços muito atrativos para os brasileiros.

Ou seja: durante o período da Black Friday, mais oportunidades irão surgir.

13. Netshoes

A Netshoes é mais especializada no ramo esportivo, possuindo roupas para praticar exercícios, suplementos alimentares e equipamentos esportivos em seu catálogo.

E durante a Black Friday, o estabelecimento busca ofertar vários produtos ao longo do mês, o que atrai muitos compradores. Mas é preciso ficar atento aos estoques da empresa, evitando assim perder oportunidades.

14. Shoptime

Shoptime é um estabelecimento que oferece produtos para toda a casa: desde eletrodomésticos a decoração.

Portanto, aproveitar as oportunidades da Shoptime pode ser muito positivo para quem quer aproveitar o mês de novembro para repaginar a casa.

15. Dafiti

A Dafiti é uma loja de roupas e acessórios que atua vendendo produtos de diversas marcas: Oakley, Adidas, Lacoste e outras.

Sendo assim, quem quer comprar roupas de marca por preços mais acessíveis pode optar por esse e-commerce e caçar boas oportunidades.

16. Steam

De fato: a Steam é uma loja para gamers, oferecendo jogos de todos os gêneros e épocas, sejam conhecidos ou desconhecidos.

A Steam oferece muitas promoções interessantes durante a Black Friday, sendo possível comprar jogos com mais de 50% de desconto.

ATENÇÃO: Cuidado com o Phishing!

Phishing é uma tática usada por hackers para adquirir seus dados de cartão ou roubar o seu dinheiro. Basicamente, acontece quando pessoas maliciosas se fazem passar por sites conhecidos através de e-mail e redes sociais.

Sendo assim, ao receber uma oferta com um desconto muito excessivo, vale a pena digitar o nome do site no Google ou entrar diretamente através da barra do navegador para acessar o site oficial do e-commerce.

Dessa forma, evita-se cair nesse tipo de golpe e fica muito mais fácil aproveitar os preços Black Friday sem dor de cabeça!

Na dúvida, entre em contato com o atendimento da loja oficial e verifique se a oferta apresentada é legítima ou não.

