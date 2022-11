Black Friday Mercado Livre: saiba como conseguir as melhores ofertas

Empresa argentina de tecnologia que fornece soluções para e-commerce, considerada uma das maiores do país, o Mercado Livre estará participando de sua 14ª Black Friday, oferecendo descontos de até 70%.

Desse modo, durante a Black Friday Mercado Livre 2022, o consumidor poderá encontrar promoções em diversas categorias, como roupas, calçados, ferramentas, celulares, jogos, livros, perfumes, eletrodomésticos, automóveis e muito mais.

Quando ocorre a Black Friday Mercado Livre?

Embora a Black Friday esteja marcada oficialmente para 25 de novembro, algumas lojas costumam realizar pré-vendas para atrair clientes. O Mercado Livre é uma delas, lançando o “Esquenta Black Friday”, onde o cliente encontra produtos com descontos de até 70% e frete grátis.

Com uma estratégia de antecipação, a empresa visa reduzir a sobreposição de datas com a Copa do Mundo, aumentando a importância da data do varejo sem desvincular as atenções do evento que ocupa um lugar especial no coração dos brasileiros.

“Vai ser uma Black Friday diferente de todas as outras. São duas datas que concentram muita intenção de compra. Decidimos ampliar a quantidade de dias promocionais pensando que a Copa do Mundo vai atravessar dias especiais para a gente”, explica Julia Rueff, diretora de marketplace do Mercado Livre.

Ela ainda diz que “tem jogo do Brasil na véspera e na segunda-feira seguinte da Black Friday. Antecipando, a gente aproveita essa intenção de compra dos consumidores de produtos relacionados a Copa e evita que um evento roube o potencial do outro”.

Além disso, o Mercado Livre já está oferecendo descontos na Black Friday de quinta a sexta-feira de madrugada. Seja no site ou no app, onde o consumidor poderá identificar os produtos participantes com o selo “Black Friday''.

Black Friday Mercado Livre

O Mercado Livre, apelidado de “Amazon do Brasil”, comemora sua 14ª Black Friday com uma série de ofertas para vencer rivais como Submarino, Americanas, Magazine Luiza e Casas Bahia.

Para isso, a plataforma de e-commerce coopera com as chamadas lojas oficiais, ou seja, as grandes marcas que, embora mantenham um e-commerce próprio, possuem página no Mercado Livre, como Avon, O Boticário, Microsoft, Dell e Brastemp, que vão oferecer mais de 300 mil ofertas com descontos de até 80% e parcelamento em até 12 vezes.

Como conseguir as melhores promoções na Black Friday Mercado Livre

Saber quando, onde e como comprar pode fazer toda a diferença na hora de encontrar as melhores ofertas do Mercado Livre. Por essa razão, aqui estão algumas dicas para comprar aquele item tão desejado com um ótimo preço:

1. Fique atento às ofertas relâmpago

Se você está procurando grandes promoções da Black Friday no Mercado Livre, não deixe de ficar de olho nas ofertas relâmpago, que oferecem descontos em um número limitado de itens por um curto período de tempo.

Para obter esses descontos, brindes, frete grátis ou kits de produtos, basta acessar o site ou app do Mercado Livre, ir até a seção "oferta" e selecionar “ofertas relâmpago”. A partir daí, você pode acessar diferentes ofertas nas principais categorias do site.

Além disso, uma boa dica é baixar o aplicativo da plataforma, que suporta celulares Android ou iPhone. Com ele, será possível receber notificações de ofertas relâmpago e outras promoções, ver seu histórico de compras e navegar no Mercado Livre.

2. Considere comprar produtos usados

Não há dúvida: comprar coisas que já foram usadas pode significar grandes economias. Isso é ótimo para itens descontinuados, colecionáveis ​​e muito mais. Contudo, sempre verifique a reputação do vendedor antes de comprar.

Além disso, o Mercado Livre garante que o consumidor receberá o produto que esperava ou terá seu dinheiro de volta. Isso se aplica a todas as compras feitas na plataforma, de acordo com suas políticas de devolução e garantia, portanto, é de extrema importância que o consumidor esteja atento a essas regras.

3. Busque por cupons do Mercado Livre

Atualmente, existem duas formas de adquirir cupons no Mercado Livre na Black Friday 2022. A primeira é conseguir códigos de cupom em sites como Méliuz, Cuponomia, Pelando, etc. A segunda opção vem sendo mais utilizada pelos usuários, o Mercado Pontos, um programa de benefícios do Mercado Livre.

O funcionamento do Mercado Ponto é determinado por níveis. Sendo assim, quanto mais o usuário da plataforma o utiliza, mais benefícios são concedidos. Em outras palavras, ao comprar na plataforma, há o acúmulo de pontos, que podem ser usados ​​para ganhar frete grátis na compra de produtos pelo Mercado Livre. Confira os níveis:

Nível 1 (necessário concluir um cadastro no Mercado Livre) e 2 (100 pontos): descontos para pagamentos com QR Code, frete grátis nas compras acima de R$ 79, benefícios de assinatura e devolução grátis;

Nível 3 (300 pontos): desconto em pagamentos com QR Code, 10% de desconto nos fretes, frete grátis em produtos a partir de R$79; benefícios em assinaturas, acesso a ofertas exclusivas e devoluções grátis;

Nível 4 (1.000 pontos): desconto em pagamentos com QR Code, 20% de desconto nos fretes, frete grátis em produtos a partir de R$79; benefícios em assinaturas, acesso a ofertas exclusivas e devoluções grátis;

Nível 5 (2.500 pontos): desconto em pagamentos com QR Code, 30% de desconto nos fretes, frete grátis em produtos a partir de R$79; benefícios em assinaturas, acesso a ofertas exclusivas e devoluções grátis, um saque digital com QR Code grátis por mês e atendimento preferencial para suas dúvidas;

Nível 6 (4.500 pontos): desconto em pagamentos com QR Code, 45% de desconto nos fretes, frete grátis em produtos a partir de R$79; benefícios em assinaturas, acesso a ofertas exclusivas e devoluções grátis, dois saques digitais com QR Code grátis por mês, atendimento preferencial para suas dúvidas e R$10 de desconto por mês com QR Code para pagamentos em lojas.

É confiável comprar na Black Friday Mercado Livre?

O Mercado Livre é uma plataforma segura em geral, com confiança entre vendedores e consumidores. Todavia, como qualquer operação realizada online, golpistas ainda tentam explorá-la para obter ganhos.

Existem vários golpes no Mercado Livre, desde e-mails de phishing com links maliciosos a vales-presente falsos ou simplesmente não entrega de mercadorias compradas, inclusive na Black Friday.

Dicas de segurança

Use senhas fortes e complexas;

Analise o vendedor antes de comprar. Pesquise as classificações e os comentários dos clientes para garantir que sejam legítimos. Se você não vir nenhuma classificação ou informações muito escassas sobre um vendedor, é melhor ser cauteloso;

Ative a autenticação de dois fatores;

Não faça pagamentos fora do sistema do Mercado Livre, pois a empresa não poderá ajudá-lo se você for enganado;

Se você tiver alguma suspeita de possíveis violações de sua conta, altere sua senha imediatamente;

Denuncie imediatamente golpistas e vendedores não confiáveis.

Em suma, a gigante do e-commerce oferece uma enorme variedade de produtos que podem ser adquiridos através das promoções da Black Friday Mercado Livre com cupons de desconto, frete grátis e muito mais.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

LEIA TAMBÉM

Novo esquenta Black Friday do McDonald's tem batata a R$ 2,90 e milk-shake mais barato

Black Friday na Dafiti: bolsas por R$ 1 e descontos de até 70%

Magalu na Black Friday 2022: confira 6 produtos em oferta na varejista