Black Friday: saiba quais são os produtos mais procurados pelos consumidores

Falta pouco para a Black Friday. A poucos dias da principal data de promoções do segundo semestre, o Google listou cinco tendências de produtos que devem estar em alta no próximo dia 25. A lista é baseada no levantamento de pesquisas feitas pelos brasileiros entre os dias 5 e 11 de novembro na Busca e os produtos que tiveram mais cliques no Google Shopping neste mesmo período.

Quais são os produtos mais procurados na Black Friday 2022?

1. Celulares

Os celulares são os produtos que mais bombaram nas pesquisas no Google na última semana no Brasil, os itens da categoria tiveram crescimento de 16% nas pesquisas em relação à semana anterior. Já no Google Shopping, eles também dominam as buscas e os cliques.

Os iPhones 11 e 13, da Apple, lideraram a lista dos produtos mais buscados no Google Shopping entre 5 e 11 de novembro. O termo 'celular samsung' também aparece entre as principais pesquisas no mesmo período na plataforma.

Já entre os produtos mais clicados no Google Shopping, estão:

Smartphone Samsung Galaxy A53 5G de 128 GB

iPhone 11 64GB

Na lista dos 15 produtos que mais receberam cliques no período, aparecem também:

Versões do iPhone 13

Modelos da linha Galaxy, da Samsung: ‘S20’, ‘M53’ e ‘A13’

Geladeira

Fogão

Airfryer

2. Eletrodomésticos

As categorias de eletroportáteis (+21%) e eletrodomésticos (+18%) foram uma das que tiveram maior aumento de pesquisas na Busca do Google entre os dias 5 e 11 de novembro. Já no Google Shopping, os destaques foram geladeira, o fogão e a airfryer.

O termo ‘airfryer’ foi o terceiro mais buscado no Google Shopping durante o período. O quinto termo mais consultado foi ‘geladeira’. Já ‘geladeira frost free’ ficou em 12º entre os mais pesquisados no Shopping. Também aparece como tendência o ‘fogão 4 bocas’, 14º termo mais buscado na plataforma.

3. Camisa do Brasil

Com o país em clima de Copa do Mundo 2022, a camisa da seleção brasileira deve estar em alta nesta Black Friday. As buscas no Google por produtos da categoria Esportes e Lazer - que inclui as camisas do Brasil - cresceram 23% na semana de 5 a 11 de novembro, comparado à semana anterior, sendo essa a categoria de maior crescimento no período.

Já no Google Shopping, o termo 'camisa do Brasil' foi um dos dez mais buscados no mesmo período. Entre os produtos mais clicados na plataforma, a camisa personalizada da seleção brasileira ficou em quarto lugar.

4. Games

O PlayStation 5 foi o produto mais clicado no Google Shopping entre os dias 5 e 11 de novembro, sendo também o 11º produto mais buscado na plataforma no mesmo período.

Na Busca, a categoria Games foi uma das que mais tiveram crescimento nas pesquisas em relação à mesma semana do ano passado (6%). Ficou em terceiro lugar, atrás de Perfumaria (7%) e Suplementos (14%).

5. TVs

Com a chegada da Copa do Mundo, muitos brasileiros devem esperar a Black Friday para comprar televisores para assistir aos jogos. Entre os dias 5 e 11 de novembro, as pesquisas por produtos da categoria ‘TV & Vídeo’ na Busca cresceram mais de 17% em comparação à semana anterior.

No Google Shopping, os cliques nos produtos da categoria cresceram mais de 30% na comparação dos mesmos períodos. O modelo que despertou maior interesse foi a Smart TV 50 Crystal 4K Samsung, 10º produto mais clicado no Google Shopping nesse período.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.